Son Dakika Haberleri: Melania Trump, Başarılı Kadınlara Ödül Verdi

Melania Trump, Başarılı Kadınlara Ödül Verdi

49 dakika önce

First Lady Melania Trump, 10 ülkeden gelen branşlarında başarılı kadınlara Uluslararası Cesaret Ödülü verdi.

Melania Trump, Başarılı Kadınlara Ödül Verdi, System.String[]
First Lady Melania Trump, 10 ülkeden gelen branşlarında başarılı kadınlara Uluslararası Cesaret Ödülü verdi.

First Lady Melania Trump, Bangladeş, Cibuti, Mısır, İrlanda, Ürdün, Karadağ, Myanmar, Peru, Sri Lanka ve Tanzanya'dan gelen başarılı kadınlara Uluslararası Cesaret Ödülü verdi. Ödül törenine Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da katıldı. Melania Trump yaptığı açıklamada, "Kadınlar toplumda en çok ihtiyaç duyduğumuz varlıklardan biri. Değişim hakkında konuşanları sadece değişime uğrayanlardan ayıran şey, cesaret, fedakarlık, alçakgönüllülük ve değerlerini ilk sıraya koyma yeteneğidir" dedi.

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından 2007 yılından bu yana verilen ödülü bu yıl kazananlar arasında insan hakları savunucuları, polis memurları, araştırmacı ve bir de gazetecinin olduğu açıklandı. Ödül, 65'ten fazla ülkede 120'den fazla kadına verildi. - WASHINGTON

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 09:32 Kaynak: İHA

Bangladeş, Tanzanya, Melania Trump, Güncel
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