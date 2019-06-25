Son Dakika Haberleri: Melania Trump'ın iletişim direktörü Beyaz Saray Sözcüsü oluyor
Son Dakika Güncel Haber

Melania Trump'ın iletişim direktörü Beyaz Saray Sözcüsü oluyor

1 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump, kendi iletişim direktörü Stephanie Grisham'ın Beyaz Saray Sözcülüğü görevine getirileceğini açıkladı.

Melania Trump'ın iletişim direktörü Beyaz Saray Sözcüsü oluyor, System.String[]
ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump, kendi iletişim direktörü Stephanie Grisham'ın Beyaz Saray Sözcülüğü görevine getirileceğini açıkladı.
Melania Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamayla Beyaz Saray'ın yeni sözcüsünün kim olacağına açıklık getirdi.
Trump, açıklamasında, "Stephanie Grisham'ın Beyaz Saray Sözcüsü ve İletişim Direktörü olacağını açıklamaktan memnuniyet duyuyorum. Kendisi 2015 yılından bu yana bizimle beraberdi. Başkan Trump ve ben, ülkemize ve yönetime hizmet edecek daha iyi birini düşünemezdik." ifadelerini kullandı.
Melania Trump, Grisham'ın kendi iletişim direktörlüğü görevine devam edeceğini de ifade etti.
2015 yılında seçim kampanyasına başladığı ilk aylardan itibaren ABD Başkanı Trump ve eşi Melania'nın yanında görev alan Grisham, göreve başlaması halinde 30. Beyaz Saray Sözcüsü olacak.
Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders önceki hafta yaptığı açıklamayla ay sonunda görevinden ayrılacağını açıklamıştı.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 08:13 Kaynak: AA
Beyaz Saray, Melania, Donald Trump, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan ile Trump, G-20 Zirvesi'nde görüşecek İran'dan çok önemli ABD açıklaması: Diplomasi yolu kalıcı olarak kapandı Trump'tan, skandal cinsel taciz savunması: Benim tipim değil ABD Başkanı Trump'tan İran'a gözdağı: Ezici bir güçle karşılık vereceğiz

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.6.2019 21:27:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Melania Trump'ın iletişim direktörü Beyaz Saray Sözcüsü oluyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]