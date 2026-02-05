Melek Freskine Meloni Tepkisi - Son Dakika
Dünya
BBC

Melek Freskine Meloni Tepkisi

Melek Freskine Meloni Tepkisi
05.02.2026 10:36
Roma'daki bir kilisede başbakan Meloni'ye benzeyen melek freski, tepkiler sonrası silindi.

İtalya'nın başkenti Roma'da tarihi bir kilisedeki melek freskinin restorasyon sonucunda Başbakan Giorgia Meloni'ye benzetilen yüzü tepkiler ve aşırı ilgi sonrası silindi.

Roma'nın en eski kiliselerinden olan San Lorenzo in Lucina Bazilikası'nda geçen yıl yapılan restorasyon sonrası bir melek figürünün Meloni'ye benzer hale geldiği geçen hafta sonu ortaya çıkmıştı.

Uluslararası basında da yer bulan "skandal", muhalefetten "lider kültünün" kutsal bir mekana taşındığı gerekçesiyle tepki çekmişti.

Katolik Kilisesi de olayla ilgili inceleme başlatmıştı. Papa'nın Roma vekili pozisyonundaki Kardinal Baldo Reina, "kutsal sanat ve Hristiyan geleneğinin imgelerinin kötüye kullanılması ve istismar edilmesine" karşı çıkmıştı.

Hafta sonundan beri konuşulan bu restorasyon vakası sonrası San Lorenzo in Lucina Bazilikası "Melek-Meloni'yi" görmek isteyen meraklıların ve gazetecilerin akınına uğradı.

Tarihi kilisenin geri kalanı ve 1600'lerden kalma İsa tablosu gibi sanat eserlerinin değil, üzerinde tartışma kopan melek freskinin önünde kuyrukların oluşması kilise yönetimini rahatsız etti.

Kilisenin papazı Monsenyör Daniele Micheletti "İnsanlar ayin dinlemek ya da dua etmek için değil, (meleği) görmek için kalabalık oluşturuyordu. Böyle devam edemezdi" diyerek freskin yüzünün silindiğini açıkladı.

Şimdi Kültür Bakanlığı'nın talimatıyla, freskin 2000 yılında yapılan orijinal hali arşivlerden bulunup buna uygun olarak restore edilecek.

Roma'nın merkezinde, parlamentoya yakın San Lorenzo in Lucina Meydanı'nda bulunan kilisede 2025'te yapılan restorasyon sonrası, İtalya'nın eski kralı 2. Umberto'nun büstü üzerinde duran iki melek figüründen birinin yüzü net biçimde Başbakan'ı andırır hale gelmişti.

Haberi ilk olarak veren La Repubblica gazetesi, İtalya haritası çizili bir parşömen tutan bu melek figürüyle ilgili olarak, "Kilisedeki yenileme çalışmalarından önce jenerik bir melek figürü vardı. Bugünse başbakanın yüzü var" diye yazmıştı.

'Faşizmden beri görülmemiş şey'

Sosyal medyada en çok konuşulan başlıklardan biri olan bu vaka muhalefetin tepkisini çekti.

Merkez soldaki Demokratik Parti, Kültür Bakanı Alessandro Giuli'den denetleme başlatmasını talep etti.

Muhalefet partisinin Temsilciler Meclisi Kültür Komitesi'ndeki grup lideri Irene Manzi, vakanın Kültürel Miras ve Peyzaj Kanunu'nu ihlal edip etmediğinin incelenmesini istedi.

Yeşiller ve Sol İttifakı'ndan milletvekili Filiberto Zaratti melek figürüne bu müdahaleyi "faşizm günlerinden beri görülmemiş, devasa ve kabul edilemez bir kişi kültü örneği" olarak nitelendirdi.

Roma piskoposluğu olayla ilgili inceleme yapılacağını, yapılan sanatsal tercihlerin kilise yönetimi tarafından alınmış kararlar olmadığını açıkladı.

Meloni: 'Meleğe benzemiyorum'

"Melek Meloni" tartışması sürerken Başbakan'ın kendisi de mevzuya dahil oldu ve sosyal medyada alaycı tonla bir mesaj paylaştı.

Tartışmalara yol açan melek görüntüsünü Instagram'da paylaşan Meloni, "Hayır, kesinlikle meleğe benzemiyorum" diye yazdı.

La Repubblica gazetesi restorasyon çalışmasına imzasını atan kişinin kilisenin zangoçu Bruno Valentinetti olduğunu, bu işi gönüllü olarak yaptığını yazdı.

Gazetenin ulaştığı 83 yaşındaki Valentinetti, meleğin restorasyon sonrası Meloni'ye benzediği iddialarını reddetti, gazetecilere "Bu benzerliği bir tek siz görüyorsunuz" yanıtını verdi.

Kilise yönetiminin kararıyla meleğin yüzünün silinmesinin ardından yeniden gazeteye konuşan Valentinetti, şimdi kiliseye gelen meraklıların hayal kırıklığına uğradığını söyledi ve "Tekrar belirmesini umuyorlar" diye ekledi.

Kaynak: BBC

Politika, Kültür, Sanat, Dünya, Roma, Son Dakika

Son Dakika Dünya Melek Freskine Meloni Tepkisi - Son Dakika

BBC
SON DAKİKA: Melek Freskine Meloni Tepkisi - Son Dakika
