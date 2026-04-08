Melek Mosso\'dan iddialara yanıt: Evimdeki ilaçlar reçeteli

Ünlü şarkıcı Melek Mosso, Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında sabah saatlerinde gözaltına alındığını ve sürecin ardından serbest bırakıldığını açıkladı. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada soruşturma sürecinde yetkililerle tam iş birliği içinde olduğunu belirten Mosso, evinde yapılan aramada herhangi bir suç unsuruna rastlanmadığını ifade etti.

“EVİMDEKİ İLAÇLAR REÇETELİ”

Mosso, evinde bulunan ilaçların tamamen yasal ve doktor kontrolünde kullanılan reçeteli ilaçlar olduğunu belirterek, savcılığa gerekli belgelerin sunulduğunu söyledi. Ünlü şarkıcı, reçeteli ilaçlar dışında herhangi bir madde kullanımı olmadığını özellikle vurguladı.

“SUÇ UNSURU BULUNMADI”

Soruşturma sürecinin sonunda adli kontrol dahi uygulanmadan tutuksuz yargılanmasına karar verildiğini belirten Mosso, ortada suç teşkil eden herhangi bir fiil bulunmadığını ifade etti.

YANILTICI PAYLAŞIMLAR İÇİN HUKUKİ ADIM

Açıklamasında hukuka olan güveninin tam olduğunu belirten Mosso, soruşturmanın kalan aşamalarında da üzerine düşen tüm sorumlulukları yerine getireceğini söyledi. Ünlü isim ayrıca hakkında yanlış bilgi yayan kişi ve kurumlar hakkında yasal yollara başvuracağını da açıkladı.