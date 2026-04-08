Melek Mosso'dan iddialara yanıt: Evimdeki ilaçlar reçeteli
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Melek Mosso'dan iddialara yanıt: Evimdeki ilaçlar reçeteli

08.04.2026 10:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Melek Mosso, süreçle ilgili açıklama yaptı. Evinde uyuşturucu bulunduğu yönündeki haberleri yalanlayan şarkıcı, söz konusu ilaçların reçeteli olduğunu belirtirken, hakkında yapılan yanıltıcı paylaşımlar için hukuki süreç başlatacağını açıkladı.

Ünlü şarkıcı Melek Mosso, Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında sabah saatlerinde gözaltına alındığını ve sürecin ardından serbest bırakıldığını açıkladı. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada soruşturma sürecinde yetkililerle tam iş birliği içinde olduğunu belirten Mosso, evinde yapılan aramada herhangi bir suç unsuruna rastlanmadığını ifade etti.

“EVİMDEKİ İLAÇLAR REÇETELİ”

Mosso, evinde bulunan ilaçların tamamen yasal ve doktor kontrolünde kullanılan reçeteli ilaçlar olduğunu belirterek, savcılığa gerekli belgelerin sunulduğunu söyledi. Ünlü şarkıcı, reçeteli ilaçlar dışında herhangi bir madde kullanımı olmadığını özellikle vurguladı.

“SUÇ UNSURU BULUNMADI”

Soruşturma sürecinin sonunda adli kontrol dahi uygulanmadan tutuksuz yargılanmasına karar verildiğini belirten Mosso, ortada suç teşkil eden herhangi bir fiil bulunmadığını ifade etti.

YANILTICI PAYLAŞIMLAR İÇİN HUKUKİ ADIM

Açıklamasında hukuka olan güveninin tam olduğunu belirten Mosso, soruşturmanın kalan aşamalarında da üzerine düşen tüm sorumlulukları yerine getireceğini söyledi. Ünlü isim ayrıca hakkında yanlış bilgi yayan kişi ve kurumlar hakkında yasal yollara başvuracağını da açıkladı.

Melek Mosso, Ünlüler, Magazin, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2026 10:24:06. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.