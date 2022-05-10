Meliha Hasanali Bostan Çubuk Fen Lisesi'nde TÜBİTAK Bilim Fuarı açıldı - Son Dakika
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Meliha Hasanali Bostan Çubuk Fen Lisesi'nde TÜBİTAK Bilim Fuarı açıldı

10.05.2022 19:33
Meliha Hasanali Bostan Çubuk Fen Lisesi'nde TÜBİTAK Bilim Fuarı açıldı

Meliha Hasanali Bostan Çubuk Fen Lisesi'nde TÜBİTAK Bilim Fuarı düzenlendi.

Meliha Hasanali Bostan Çubuk Fen Lisesi'nde TÜBİTAK Bilim Fuarı düzenlendi.

Kaymakam Adem Keleş ve Belediye Başkanı Baki Demirbaş'ın açılışını yaptığı fuarda 20 eser sergileniyor.

Projeler hakkında öğrencilerden bilgi alan Keleş, fuarın öğrencilere bilimi ve bilimsel düşünceyi tanıtmanın yanı sıra teknolojiyi sevdirmek amacıyla düzenlendiğini söyledi.

Öğrencilerden Meryem Yiğit, Hüseyin Furkan, Ömer Kaplan ve Eren Nair'in danışman öğretmenleri Bünyamin Aktaş'ın desteğiyle geliştirdiği projede ise yenilebilir enerjiden özellikle rüzgar gülünün yaygınlaştırılması amaçlanıyor.

Bünyamin Aktaş, AA muhabirine, projelerinin uygulamaya konulmasıyla rüzgardan faydalanılan sistemlerde yaşanan birçok sorunun ortadan kaldırılabileceğini söyledi.

Öğrencilerinin 2 yıldır proje üzerine çalıştığını, sonunda elde ettikleri ürünün verdikleri emeğe değdiğini anlatan Aktaş, şunları kaydetti:

"Rüzgar enerji sistemlerinde özellikle küçük ölçeklilerde çok ciddi handikap var. Rüzgar az estiğinde rüzgar boşa gidiyor. Kanatlar büyük mü olsun, küçük mü olsun, arasında üretici sıkışıp kalıyor. Bütün bu problemleri ortadan kaldıran bir proje geliştirdik. Rüzgar az essin çok essin, güçlü veya zayıf olsun, hiç önemli değil. Bütün bu problemleri toptan ortadan kaldıran bir projedir. Hareketi bir zemberek aracılığıyla depoluyoruz. Projeyi 4 öğrencimiz yaklaşık 2 yılda geliştirdi. Ürünümüz için Türk Patent ve Marka Kurumuna müracaatımızı da yaptık."

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Baki Demirbaş, Bilim Fuarı, Ömer Kaplan, Adem Keleş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Meliha Hasanali Bostan Çubuk Fen Lisesi'nde TÜBİTAK Bilim Fuarı açıldı - Son Dakika


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