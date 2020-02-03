Melikgazi'de Hayrettin Karaca Parkı açıldı - Son Dakika

Melikgazi Belediyesi, doğayı korumaya yönelik çalışmaları nedeniyle Türkiye'nin 'Toprak Dedesi' olan bilinen Hayrettin Karaca'nın adını yeni açtığı parkta yaşatacak.



Hayrettin Karaca Parkı'nda TEMA Vakfı temsilcileri ve meclis üyeleri ile birlikte parkın açılışını yapan Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Hayrettin Karaca adına Türkiye'de ilk tescilin parkın Melikgazi'de açıldığını kaydetti.



"Hayrettin Karaca ismi Türkiye için önemli bir isim. 20 Ocak'ta kendisini kaybettik. Sevilen bir insandı" diyen Başkan Dr. Palancıoğlu, Toprak Dede, ağaca yapmış olduğu muamele bizleri çok mutlu etmişti, kendisine hayran kalmıştık. 98 yaşında vefat etmesiyle birlikte çok sevdiği toprağa kavuştu. Toprağa ve ağaca çok önem verdi. Kendi imkanlarıyla binlerce fidan dikti. Kimseden bir şey beklemedi, kendi imkanlarıyla çevreye birçok katkısı oldu. Son günlerine kadar kendini çevreyi yeşillendirmeye adadı. Ben kendisine Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyorum. Çocuklarımıza güzel bir nesil bırakacağız. Türkiye'nin yeşillenmesi ve ağaçlanması için belediye olarak elimizden gelen çalışmayı yapacağız. Pakımız Hayrettin Karaca ismini alan tescilli ilk park oldu. Bu bizim için önemli inşallah hayrettin Karaca'nın bırakmış olduğu bayrağı daha yukarılara taşıyacağız. 2020 yılı ağaçlandırmada rekor kıracak ve Melikgazi tarihindeki en çok ağacı bu dönem dikeceğiz" dedi.



Yeni parkın hayırlı olmasını dileyen Başkan Dr. Palancıoğlu, "Hayrettin Karaca parkımız 4 bin metrekare büyüklüğünde bir alana sahip. Parkta, çocuk oyun grubu, yürüyüş yolu, kamelyalar yer alıyor. Parkımızı 15 yaşındaki çınar ağaçları ile ağaçlandırdık. Yaz mevsimiyle beraber yeşeren kocaman ağaçlarımız olacak. Parkımızın ilçemize ve Kayserimize hayırlı olmasını dilerim." diye konuştu.



Başkan Palancıoğlu, parkın açılışını yaptıktan sonra TEMA üyesi miniklerle parkta oyun oynadı, çocuklara hediyeler verdi. - KAYSERİ