Melikgazi'de mezarlıklar bakım ve onarımdan geçiyor - Son Dakika

Melikgazi Belediyesi korona virüsle mücadele çalışmalarına devam ederken bir yandan da ilçe genelindeki mezarlıkların bakım ve onarımını yaparak bayrama hazır hale getiriyor.



Gesi Vekse Mahallesi'nde yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Öncelikle vatandaşlarımızın Ramazan Ayı'nı tebrik ediyorum. Ramazanınız mübarek olsun. Cenab-ı Allah birliğimizi ve beraberliğimizi bozmasın. Tabii bizler mümkün olduğunca farklı alanlarda koşturuyoruz. Bir belediyenin çalıştığı alan sadece temizlik, yol, asfalt değil kaldırım değil aynı zamanda defin işlemleri ve mezarlıklarda bizim sorumluluğumuz altında. Bu kapsamda biz 19 mahallede tam 40 mezarlığa hizmet veriyoruz. Bu 40 mezarlıkta ziyaretler özellikle yoğun olarak Ramazan Bayramı'ndan birkaç gün önce başlıyor." dedi.



Mezarlık ziyaretleri için vatandaşların tedbirleri elden bırakmaması gerektiğini hatırlatan Başkan Dr. Palancıoğlu, "Lütfen kendinizi riske atmayın. Bu yıl biraz daha temkinli biraz daha dikkatli olarak sosyal mesafeye uyarak mezarlık ziyaretleri yapalım. Yoğun zamanlarda değil farklı zaman dilimlerinde veya bayramdan öncede ziyaret yapabilirsiniz. Bu kapsamda 19 mahalledeki 40 mezarlığın şu anda bakım onarım işlemlerini yapıyoruz. Otlar temizleniyor, yollar, çöpler temizleniyor, ağaçlar budanıyor. Sizler ziyarete gelinceye kadar inşallah tüm mezarlıklarımız hizmete hazır olacak. Cenab-ı Allah hepimize hayırlı ömür ve sağlık versin inşallah." diye konuştu. - KAYSERİ