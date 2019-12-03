Son Dakika Haberleri: Melikgazi'den hazır bitmiş satılık lüks daireler
Son Dakika Güncel Melikgazi'den hazır bitmiş satılık lüks daireler - Son Dakika

Melikgazi'den hazır bitmiş satılık lüks daireler

7 saat önce

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, mülkiyeti belediyeye ait olan 84 daire ile 2 işyerinin açık artırma ile satışının yapılacağını söyledi.

Melikgazi'den hazır bitmiş satılık lüks daireler, System.String[]

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, mülkiyeti belediyeye ait olan 84 daire ile 2 işyerinin açık artırma ile satışının yapılacağını söyledi.


2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun hükümlerine göre satışa sunulacak dairelerin oturmaya hazır olduğunu belirten Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu "Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında Küçükali ve Anbar Mahallelerinde inşa edilen çok katlı binalardaki lüks daireler birinci sınıf malzeme ile inşa edildi. Daireler 115, 130, 135 ve 175 metrekare arasında olup 2+1 ve 3+1 olarak tasarlandı. Dükkanların genişliği 115 ve 152 metrekare. Belediye ihalesinden alabileceksiniz. Üstelik ödemeler de 120 aya kadar taksit imkanı var. Daireler oturmaya hazır vaziyette. İhale günü al, ertesi gün taşın" dedi.


İhalenin 18 Aralık 2019 Çarşamba günü saat 13.30'da Belediye Meclis Salonunda yapılacağını hatırlatan Başkan Dr. Palancıoğlu, ihale ile ilgili detaylı bilgilerin www.melikgazi.bel.tr adresinden öğrenilebileceğini söyledi. - KAYSERİ

Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi, Anbar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 12:10 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Londra'daki Suriye konulu Dörtlü Zirve başladı! Türkiye, Almanya, Fransa ve İngiltere Suriye'yi konuşacak
Trump, bir kez daha S-400 konusunda Türkiye'ye destek verdi Son dakika: Macron ve Trump'ın açıklamalarıyla altın ve dolar yükseldi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Büyükelçiler toplantısında Avrupa Birliği'ni eleştirdi: Bir insan ömrü kadar vakit harcadık

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2019 19:12:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Melikgazi'den hazır bitmiş satılık lüks daireler
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]