Melikgazi Geri dönüşüm Tesisleri, Eğitim Merkezi Gibi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Melikgazi Geri dönüşüm Tesisleri, Eğitim Merkezi Gibi - Son Dakika

Melikgazi Geri dönüşüm Tesisleri, Eğitim Merkezi Gibi

6 saat önce

Melikgazi Belediyesi Geri Dönüşüm Tesisleri'nde Bünyan Meslek Lisesi öğrencilerine geri dönüşüm ve atık yönetimi konusunda eğitim verildi.

Melikgazi Geri dönüşüm Tesisleri, Eğitim Merkezi Gibi, System.String[]

Melikgazi Belediyesi Geri Dönüşüm Tesisleri'nde Bünyan Meslek Lisesi öğrencilerine geri dönüşüm ve atık yönetimi konusunda eğitim verildi. Öğrenciler eğitimden sonra tesiste yapılan çalışmaları yakından inceleyerek bilgi sahibi oldular.


Melikgazi Belediyesi Geri Dönüşüm Tesisleri'nin öğrenciler için çevre kirliliği ve atıkların değerlendirilmesi konusunda okul gibi eğitim verdiğini belirten Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu "Ağaç yaş iken eğilir sözü, toplumuza küçük yaşta verilen eğitimin bir ifadesidir. Küçük yaşta elde edilen bilgiyle alışkanlık kazanılarak bilgili ve bilinçli bir toplum olarak daha ferah bir toplumun temeli atılır. Bu açıdan özellikle doğa kirlenmesi, atıkların yeniden kullanımı, hammaddelerin israfının önlenmesi gibi konular çok önemlidir." dedi.


Geri dönüşüm tesislerinde ayrıştırarak toplanan çöplerin nasıl ve hangi işlerden geçirildiğini öğrencilerin yerinde bizzat gördüklerini ifade eden Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerinin Geri Dönüşüm Tesisleri'ni gezdiklerini ve konu hakkında bilgilendirildiklerini kaydetti. - KAYSERİ

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Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 01:56 Kaynak: İHA
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