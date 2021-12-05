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Meman Aşireti lideri Tahir Güven, silahlı saldırıda hayatını kaybetti - Son Dakika

Meman Aşireti lideri Tahir Güven, silahlı saldırıda hayatını kaybetti

05.12.2021 00:01

AK Parti Cizre eski İlçe Başkanı Cihan Güven'in kardeşi ve Meman Aşireti'nin Lideri Tahir Güven, uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirdi.

Akşam saatlerinde Cizre İlçesi Cudi Mahallesi Mercan sokakta meydana gelen olayda; AK Parti eski İlçe Başkanı Cihan Güven'in kardeşi ve Meman Aşireti lideri Tahir Güven aracıyla seyir halindeyken kimliği belirsiz kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Saldırı sonucu Güven hayatını kaybetti.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Güven'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirleyerek ambulansla Cizre Devlet Hastanesi morguna götürdü. Polis çevre güvenliği aldığı olay bölgesinde çok sayıda boş kovan buldu.

AŞİRET MENSUPLARI HASTANEYE AKIN ETTİ

Olayı duyan Meman Aşireti mensupları hastaneye adeta akın etti. Polis ekipleri olay yerinde önlemlerini devam ettirirken, olayın terör saldırısı olup olmadığının araştırıldığı öğrenildi.

AK Parti Cizre eski ilçe başkanının kardeşi silahlı saldırıda öldürüldü
AK Parti Cizre eski ilçe başkanının kardeşi silahlı saldırıda öldürüldü
AK Parti Cizre eski ilçe başkanının kardeşi silahlı saldırıda öldürüldü
AK Parti Cizre eski ilçe başkanının kardeşi silahlı saldırıda öldürüldü
Meman Aşireti lideri Tahir Güven, silahlı saldırıda hayatını kaybetti
Meman Aşireti lideri Tahir Güven, silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Cihan Güven, Hisarcık, AK Parti, Cizre, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Meman Aşireti lideri Tahir Güven, silahlı saldırıda hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Meman Aşireti lideri Tahir Güven, silahlı saldırıda hayatını kaybetti - Son Dakika
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