Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, partisinin kuruluş yıl dönümü programında konuştu Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, partisinin kuruluş yıl dönümü programında konuştu Açıklaması

17.05.2022 19:19
Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, partisinin kuruluş yıl dönümü programında konuştu Açıklaması

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "'Parti kuramaz' dediler kurduk, 'Örgütlenemez' dediler örgütlendik, 'Seçimlere giremez' dediler, haberler yaptılar, seçimlere girme hakkını da elde ettik." dedi.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "'Parti kuramaz' dediler kurduk, 'Örgütlenemez' dediler örgütlendik, 'Seçimlere giremez' dediler, haberler yaptılar, seçimlere girme hakkını da elde ettik." dedi.

İnce, partisinin 1. kuruluş yıl dönümü kapsamında genel merkez binası önünde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin en çabuk ve en hızlı büyüyen ailesi olduklarını belirterek parti kurma nedenlerine değindi.

Atatürk Havalimanı'na yapılacak millet bahçesine ilişkin İnce, "Şu anda bir milli servet yok ediliyor, dozerler girmiş Atatürk Havalimanı yıkılıyor. 1914 yılından bu yana dünyada ödül almış. Ağaç dikeceksin dik kardeşim anladık, park yapacaksın yap onu da anladık. Pisti neden bozuyorsun. Pisti bozma, dozerler pisti bozuyor." ifadelerini kullandı.

Anamuhalefete yönelik eleştirilerde bulunan İnce, "Muhalefetten ses çıkarıyor gibi yapıyorlar, meğer muhalefet partisinin genel başkanı 'Proje bizim' diyor. 'Telefonlarımızı dinlediler projeyi bizden çaldılar' diyor. Memleket Partisi, bunların hepsi birbirine benzediği için kuruldu. Bakın, bizim bir farkımız var, çok kısa sürede 85 milyona bunu göstereceğiz." diye konuştu.

Partisinin büyükelçilik koridorlarında kurulmadığını söyleyen İnce, "Biz tozlu Anadolu yollarında kurulduk. Bizim medyamız yok, bizim arkamızda sermaye grupları yok, bizim arkamızda büyükelçiler yok. Biz Türkiye'nin en yerli, en milli, gönlü, yüreği, kalbi, sevdası, aşkı, sevgisi ve her şeyi Ankara'da olan insanlarız." dedi.

Partiyi çok kısa sürede kurduklarına dikkati çeken İnce, "'Parti kuramaz' dediler kurduk, 'Örgütlenemez' dediler örgütlendik, 'Seçimlere giremez' dediler, haberler yaptılar, seçimlere girme hakkını da elde ettik. Şimdi yeni haberleri var, 'Barajı geçemez' diyor. Baraj maraj bize hikaye gelir, yıkıp atacağız o barajları." değerlendirmesinde bulundu.

2023'te yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olacağını, takdirin parti üyelerinde olduğunu belirten İnce, "Şimdi konuşuyorlar, 'O belediye başkanı aday olacak mı, bu belediye başkanı olacak mı? Genel başkanım izin verir mi?' diye. Cumhurbaşkanı adayına genel başkan izin vermez, adaylık söke söke alınır. Sokakta alınır, o görüntüde izin verilir. Gerçeği sokaktır, sokağı arkana alırsın ve aday olursun. Bizde belli, sandığı koyacağız, sandıktan hangi vatan evladı çıkarsa Memleket Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı olacak." diye konuştu.

Konuşmaların ardından İnce ve partililer, yıl dönümü dolayısıyla pasta kesti.

YORUMLAR
500
Kamu Başdenetçisi Malkoç, Sivas'ta konferansa katıldı Açıklaması Kamu Başdenetçisi Malkoç, Sivas'ta konferansa katıldı Açıklaması Özel Olimpiyatlar'da milli sporcular madalya almaya devam ediyor Özel Olimpiyatlar'da milli sporcular madalya almaya devam ediyor
Kaynak: AA

Atatürk Havalimanı, Memleket Partisi, Türkiye, Milli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, partisinin kuruluş yıl dönümü programında konuştu Açıklaması - Son Dakika


Son Dakika
18:33 Heyecan yaratan final! Avrupa Ligi sahibini buluyor
18:15 Operasyonlar devam ediyor! İstanbul'da son bir hafta içinde 17 bin 116 düzensiz göçmen yakalandı
18:11 İtalya'da önemli transfer! Juventus'un başarılı futbolcusu Inter'e gidiyor
17:51 İsveç Başbakanı Andersson: NATO üyeliği konusunda Türkiye ile sorunları çözmeye hazırız
17:38 Ak Partili Derinci Belediyesi tarafından konseri iptal edilen Aynur Doğan: Bizler "kaslarınızı" geliştireceğiniz kum torbası değiliz
17:29 9-5 çalıştığı gazeteciliği bırakıp cinsel film sektörüne girdi ama talih yüzüne gülünce başka yerden paraya para demedi
17:22 Arda Turan'dan sitem dolu paylaşım: Galatasaraylı gibi uyumak istiyorum, müsaade edin
17:18 Erdoğan'ın İsveç ve Finlandiya tutumu sonrası ABD'den şaşırtan Türkiye sözleri
17:07 Trabzonsporlu futbolcular Avrupa'nın radarında! Teklif üstüne teklif yağıyor
17:03 Kadıköy Belediye Başkanı Odabaşı'ndan "rüşvet" operasyonu tepkisi: İktidarın yeni bir ayak oyununa, algı operasyonuna tanıklık ediyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2022 19:34:01. #1.13#
SON DAKİKA: Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, partisinin kuruluş yıl dönümü programında konuştu Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement