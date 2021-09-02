Memleket Partisi Niğde İl Kongresi yapıldı - Son Dakika

Memleket Partisi Niğde 1. Olağan İl Kongresi'nde Aynur Balkır, İl Başkanı seçildi.

Divan Başkanlığını Parti Meclis Üyesi Serpil Alaboyun'un yaptığı kongre, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı.

Kongrede üyelerin tamamının oyunu alan kurucu İl Başkanı Aynur Balkır, göreve seçildi.

Kongrede konuşma yapan Balkır, Memleket Partisi'nin ihtiyaçtan doğduğunu söyledi.

İl ve ilçe örgütlerini kısa zamanda oluşturduklarını belirten Balkır, şunları kaydetti:

"Genel Başkanımız Muharrem İnce'nin 2020'de Sivas'ta başlattığı Memleket Hareketi, yaşanan ihtiyaçtan dolayı partileşti. Atatürk'ün ilkeleri ışığında yakılan bu meşalenin ışığında hepimiz geleceği kurtarmak için bir araya geldik. Çok kısa zamanda hızla örgütlendik, ilçe kongrelerimizi gerçekleştirdik, bugün de il kongremizi gerçekleştirmenin gurunu yaşıyoruz. Memleket Partisi olarak barışarak, büyüyerek, insanca yaşanabilir bir Türkiye için mücadele edeceğiz."