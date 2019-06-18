Memleket Türküleri Amsterdam'da söylendi

Memleket Türküleri özel konserine yoğun ilgi gösteren ve keyifli saatler geçiren konuklar, Amsterdam Başkonsolosu Engin Arıkan'la birlikte birbirinden güzel türküleri coşkulu bir şekilde söylediler.

Bu yıl10. kuruluşunu kutlayan Hollanda Sivaslılar Platformu, ''Memleket Türküleri'' temalı konserinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sivas Devlet Türk Halk Müziği Topluluğu'nun sevilen sanatçıları Cafer Üvenç ve Sait Döşkaya'nın solo ve koro halinde olmak üzere seslendirdikleribirbirinden güzel Türkülerin yer aldığı programa Amsterdam Başkonsolosu Engin Arıkan, STK temsilcileri çok sayıda davetli katılım gösterdi.

Konser programı Hollanda Sivaslılar Platformu Başkanı İbrahim Çitl'in açılış konuşmasıyla başladı. Çitil, yaptığı konuşmada, konsere gelenlere ve destek verenlere teşekkür ederek, On yıl önce kuruldukları aşk ve heyecanla faaliyetlerimizi gerçekleştirmeye ediyoruz. Bu güne kadar çeşitli faaliyetlerde bulunduk. Bunların başında engelliler için akülü araba kampanyası, iftar programları, su kuyları açtık, öğrencilerimizi giyindirdik, çeşitli siyasi, sosyal ve kültürel faaliyetleri düzenledik, kültürümüzün bir parçası olan güzel geleneklerimizi yaşatmaya çalıştık. Hollanda'daki Türk insanının misafirperverliğini ve sosyal dayanışmasını yaşatmaya çalıştık. Bizler memleketimizin birer gönüllü kültür elçileri olarak, bu tür etkinliklerle insanların birbirini tanımasına vesile oluyor, aramızdaki dayanışmayı ve kaynaşmayı sağlıyoruz. Bizi biz yapan değerlerin özünü birlikte yaşamaya ve yaşatmaya çalışıyoruz.'' dedi.

Türkülerimiz halkımızın yaşam mücadelesinin dile ve tele yansımasını sağlayan bir ayna olduğunu tekrarlayan Hollanda Sivaslılar Platformu Başkanı İbrahim Çitil, ''Kültürümüzü yaşatanlara, üretenlere, taşıyanlara, öğretenlere teşekkür ediyorum. Onlara millet olarak borçluyuz.Sivas zatentarihten günümüze halk müziğinin harmanlandığı ve ana ocağımızdan bir ilimizdir. Sivas denince ilk akla gelen tabii ki, Milli Mücadele'nin başladığı yerlerden biri olmasının yanısıra Türküleridir. Sivas: Âşıklar, Ozanlar şehridir. Pir Sultan Abdal'dan Âşık Ruhsatiye, ondan Âşık Veysel'e ulaşan uzun ince bir yolda binlerce âşık yetiştiren Türkü memleketidir. Birlikte türkü söylemeyi özlemiştik. Bu vesileyle bir kez daha bir araya gelmekten mutluluk duyuyorum." diye konuştu.

Amsterdam Başkonsolosu Engin Arıkan ise yaptığı selamlama konuşmasında, ''Böyle anlamlı bir programda, vatandaşlarımızla bizi buluşturan Sivaslılar platformu'na teşekkür ediyorum. Kültürel değerlerimizi Hollanda'da kendi imkanlarıyla on yıldır yaşatmaya çalışan başkanİbrahim beyin şahsında tüm yöneticileri kutluyorum. Türkülerimiz, geçmiş ile geleceğimize bir köprüdür. Türkülerimiz, bizleri ortak kültürel değerlerde ve hedeflerde buluşturan bir adım olarak görüyorum. Hepinize iyi seyirler dilerim.'' ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından sahneye gelen Utrecht Türk Halk Müziği Topluluğu'nun solo ve koro halinde olmak üzere seslendirdikleribirbirinden güzel eserlerlerden sonra mahalli sanatçı İlkay Öztürk ise söylediği türkülerle dinleyicilerden büyük alkış aldılar.

Konserin sonlarına doğru sahne alan Kültür ve Turizm Bakanlığı Sivas Devlet Türk Halk Müziği Topluluğu'nun sevilen sanatçıları Cafer Üvenç ve Sait Döşkayaise, Sivas'tan başlayarak Türkiye'nin farklı yörelerine ait en güzel türkülerini dinleyiciler için seslendirdiler. Konserde 'Allı Turnam Bizim Ele Gidersen', 'Bugün Bayram Günü Derler', 'Yürüyorum Dikenlerin Üstünde', 'Yeşil Ördek Gibi Daldım Göllere', 'Gesi Bağlarnda Dolaşıyorum' ve 'Yozgat Sürmelisi'gibi türküler seslendirildi. Türkülere eşlik eden dinleyiciler, konserin sonunda sanatçıları alkışlarıyla ödüllendirdi.

Konser sonunda sanatçılara, katılımcılara ve emeği geçenlere teşekkür eden Hollanda Sivaslılar Platformu yöneticileri, programın gerçekleşmesine maddi destek veren sponsorlara plaket takdim etti. Program, toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.