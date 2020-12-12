Memur olamadı, girişimci oldu - Son Dakika

Memur olamadı, girişimci oldu

12.12.2020 10:49
Memur olamadı, girişimci oldu, System.String[]

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümünü bitirdikten sonra kamu kurumlarının sınavlarında sözlü aşamasında elenen Emre Yılmaz'ın girişimcilik hikayesini ele aldığı videosu sosyal medyada beğeni rekoru kırdı.

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümünü bitirdikten sonra kamu kurumlarının sınavlarında sözlü aşamasında elenen Emre Yılmaz'ın girişimcilik hikayesini ele aldığı videosu sosyal medyada beğeni rekoru kırdı.

Atılım Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği mezunu 30 yaşındaki Emre Yılmaz, yükseköğrenimini tamamladıktan sonra kamu kurumlarının personel alım ilanlarına başvurmasına rağmen sözlü sınavlarda elenince, çareyi elektronik sektöründe bir internet sitesi açmakta buldu. Yılmaz, 2 yıl önce açtığı Aydınlatma Portalı adlı internet sitesi ile Türkiye'deki aydınlatma sektörünü bir araya getirdi.

Türk Aydınlatma sektöründe yer alan üretici firmalarının ve ürünlerinin tanıtıldığı internet sitesi sayesinde Türk firmalar Dünya pazarına da kendini açma fırsatı yakaladı. Yerli firmaların milli ürünleriyle uluslararası pazarda konumlanmalarını arttırmak adına internete özgü teknikler geliştirdiğini ve arama motorlarında bu firmaların ürünlerinin bulunabilirliğini arttırdığını belirten genç girişimci Yılmaz, Trabzon'dan aile desteğiyle çıktığı bu yolda destek verilmesi halinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye İhracatçılar Meclisi ve diğer paydaş kamu kurumlarla iş birliği yapmak istediğini ifade etti.

"5'den sonra eve giderim, kafam rahat olur düşüncesiyle memur olmak istemiştim"

Başlangıçta her genç gibi kamuya girmek istediğini ifade eden Yılmaz, "Belki aile baskısı belki de garanti yaşama düşüncesiydi. 5'den sonra eve giderim, kafam rahat olur düşüncesiyle memur olmak istemiştim" dedi. Öncelikle, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin Bilişim Uzmanlığı alımına internet üzerinden başvurduğunu ve sözlü sınava çağrıldığını belirten Yılmaz, "Mülakat heyeti bana nereli olduğum gibi teknik olmayan sorular sordu ve soruların hepsini cevaplandırdım. Mülakatım olumlu geçmesine rağmen sonuçlar açıklandığında elendiğimi öğrendim" dedi.

Yüksek Lisans öğrenimini tamamladıktan sonra bir üniversitede araştırma görevlisi kadrosuna başvurduğunu, puan sıralamasına göre 10 adayın çağrıldığını ifade eden girişimci Yılmaz "Puan sıralamasına göre 3. sıradaydım. Sonuçlar açıklandığında ise 10. sırada olan adayın kazandığını öğrendim" ifadelerinde bulundu.

Dışişleri Bakanlığında Aday Konsolosluk ve İhtisas Memurluğu alımı ilanı açıldığını ve daha öncesinde İngilizcesini geliştirmek için dershaneye de gittiğini, Yabancı Dil puanının 82 olduğunu ve bu puanla Dışişleri Bakanlığına müracaat ettiğini ifade eden Yılmaz, yazılı sınava çağrıldığını belirterek "Yazılı sınavdaki kompozisyonun birçoğunun çevirisini başarıyla yaptığıma inanıyordum. Beni şaşırtan, yazılı sınavda çok iyi tercüme ettiğim yerden de aynı notu vermişlerdi çeviremediğim yerlerden de aynı not verilmişti" açıklamasında bulundu.

"Karamsarlığa kapıldım ve memurlu olma isteğimden vazgeçtim"

Bir müddet karamsarlığa kapıldığını belirten Yılmaz, "İnancım kalmamıştı. Bir şekilde ben yazılı sınavları aşsam da sözlüden eleniyordum. Kamu alımlarından ümidimi kestim ve vazgeçtim. İnternette neler yapabilirim diye düşündüm. Elektrik ve Elektronik Mühendisi olmam sebebiyle aydınlatma sektörü ile ilgili deneyimim vardı. Aydınlatma Portalı adlı bir internet sitesi kurdum" diye konuştu.

Aydınlatma Portalı adlı sitesini bir gecede kurduğunu ifade eden Yılmaz, içerik ve haberleri sitesine girdikçe takipçilerinin artmaya başladığı ve sosyal medyadan bir kitle kazandığını belirterek "Firmalar bir anda ilgi göstermeye başladı. Firmalarla ticari anlaşmalarım başladı. Şahıs işletmesi kurarak firmalardan üyelik ve sponsorluklar almaya başladım. Daha sonra iş hızlı bir şekilde büyüdü. Sadece Türkiye'den değil dünyadan insanlar da ilgi göstermeye başladı. Çok yakın bir zamanda yurtdışı bağlantısı kurarak şu anda Avrupa pazarına açılmayı düşünüyoruz. Oradaki firmalara da aynı çözümleri sunmayı hedefliyoruz. Bunun adı da hizmet ihracı oluyor" diye konuştu.

"Hayallerinizin peşini bırakmayın"

Yaşadıklarından ötürü küsmediğini belirten Yılmaz, "Birkaç olumsuzluk yaşadınız diye siz de hayal kırıklığına uğramayın. Hayallerinizin peşini bırakmayın. Onları gerçekleştirmek için her şeyi yapın. Emin olun emeğinizin karşılığını bir gün kesinlikle alacaksınız. Geriye dönüp baktığınızda iyi ki olmamış diyeceksiniz. Çünkü ben baktığımda öyle diyorum. Yani şu an bir devlet memuru olsaydım bu harika işleri yapamayacaktım. O yüzden ben geçmişe döndüğümde iyi ki diyorum" şeklinde konuştu. - TRABZON

Memur olamadı, girişimci oldu

Gİrişimcilik, Emre Yılmaz, İnternet, Kamu, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Memur olamadı, girişimci oldu - Son Dakika


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