Memur-Sen Başkanı Yalçın: "Bizim isteklerimizle makas farkı çok yüksek olan bir teklifle müzakere...
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Memur-Sen üyelerinin detayları Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'ın konuşması ANKARA - Memur-Sen üyeleri, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı önünde cüzdan bırakma eylemi yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 07:12 Kaynak: AA
Memur-Sen üyelerinin detayları
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın
'ın konuşması ANKARA - Memur-Sen üyeleri, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı önünde cüzdan bırakma eylemi yaptı.
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