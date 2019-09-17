- Memur-Sen'den toplu sözleşme açıklaması

Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı ve Bem-Bir-Sen Genel Başkanı Levent Uslu

"Toplu sözleşme ne memurlarımızı ne emeklilerimizi ne de milletimizi tatmin ve memnun etmiştir"

SAMSUN - Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı ve Bem-Bir-Sen Genel Başkanı Levent Uslu, 5. Dönem Toplu Sözleşmelerine ilişkin, "Bu, ne memurlarımızı ne emeklilerimizi ne de milletimizi tatmin ve memnun etmiştir" dedi.

Memur-Sen Samsun İl Temsilciliğince, İl Divan Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda açıklamalarda bulunan, Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı ve Bem-Bir-Sen Genel Başkanı Levent Uslu, 5. Dönem Toplu Sözleşme süreci hakkında açıklamalarda bulundu.

"İstediklerimiz kabul edilmedi"

5. Dönem Toplu Sözleşmenin 2020-2021 yıllarını kapsadığını ifade eden Uslu, "1 Ağustos'ta görüşmeler başladı. Ay sonu itibarıyla uzlaşmazlık olması nedeniyle de kumu görevlileri Hakem Kuruluna gitti. Hakem Kurulu kararları da Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Oransal olarak hükümet kamu işveren heyeti 2020 yılı için 4+4, 2021 yılı için ise yüzde 3+3 olarak en son teklifini verdi. Memur-Sen Konfederasyonu olarak bu oranı kabul etmedik. 3 milyon 200 bin kamu görevlisi memurumuz, 2 milyon 200 bin kamu görevlisi emeklisi toplam 5 buçuk milyonu ailelerini ve bütün Türkiye'yi kapsayan toplamda 2 yıllık yüzde 14'lük teklifi kabul etmemiz mümkün değildi ve kabul etmedik. Üyelerimizle, yönetimlerimizle yaptığımız görüşmeler sonucunda bu oranların kabul edilebilir olmadığına karar verdik ve uzlaşamadık. Kamu görevlileri Hakem Kurulu 11 kişiden oluşmakta. Oy çokluğuyla masada elde ettiğimiz birçok kazanım, daha sonra Hakem Kurulunda istediğimiz maddeler de kabul edilmedi. Bu ne memurlarımızı ne emeklilerimizi ne de milletimizi tatmin ve memnun etmiştir" diye konuştu.

Uslu, Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan annelerimizin direnişine de destek vererek bunun bir milat olduğunu kaydetti.

"Aynı vizyonla çalışmalarımıza devam ediyoruz"

Toplantıda açıklamalarda bulunan Memur-Sen İl Temsilcisi Hamdi Yıldız ise sendikalarının kuruluşundan bugüne gelinceye kadar hep mazlumun ve mağdurun yanında yer aldığını belirterek, "Haksızlıkların, zalimlerin karşısında yer almış, dimdik durmuş, mücadele vermiş, kuruluş felsefesinde her ne olursa olsun bir haksızlık varsa ilk en gür sesi veren, en sert tepkiyi gösteren Memur-Sen aynı vizyonda çalışmalarına devam ediyor" diye konuştu.