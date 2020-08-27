Memur-Sen Giresun'da selin yaralarını sarıyor - Son Dakika

Giresun'da meydana gelen sel felaketinin ardından bölgeye giden Memur-Sen heyeti, selden etkilenen vatandaşlara yardım eli uzattı.

Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Öztürk ve Soner Can Tufanoğlu'nun öncülüğünde hafta başından bu yana Giresun'da incelemelerde bulunan Memur-Sen heyeti, bugün selin en çok etkilediği Dereli ilçesinde iş yerleri ve evlere yardım malzemesi ulaştırdı. Su sıkıntısının yaşandığı ilçede başta içme suyu olmak üzere 15 bin maske ve temizlik setini esnaflara ve ev sahiplerine ulaştıran Memur-Sen heyeti, gün boyunca vatandaşların ihtiyaçlarını karşıladı.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Soner Can Tufanoğlu, ilk kez böyle bir afete şahit olduğunu belirterek, "Can kaybının az olması bir nebze bizleri rahatlattı. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum" diye konuştu.

"15 bin adet maskeyi vatandaşlarımız ile buluşturduk"

Memur-Sen olarak ilk günden itibaren Dereli, Doğankent ve Yağlıdere ilçelerinde incelemelerde bulunduklarını aktaran Tufanoğlu, "Devletimiz de tüm imkanları ile burada. Bizler de destekte bulunmak için ilk olarak bir hijyen seti oluşturduk. Bunu esnaflarımızla paylaştık. İçme suyu şebekesi dağılmış durumda. 1 tır dolusu içme suyunu da vatandaşlarımıza ulaştırmış olduk. Burada maske ihtiyacı yoğun olarak hissediliyor. 15 bin adet maskeyi de vatandaşlarımız ile buluşturduk" ifadelerini kullandı.

Tufanoğlu, ayrıca yapılaşmaya da dikkat çekerek, "Çevre ve Şehircilik Bakanlığında hizmet gösteren bir sendikanın başkanı olarak şunu ifade etmek isterim ki doğayı kendimize uydurmayalım. Kendimiz doğaya uyacağız. Doğanın afeti ne şekilde getireceği belli değil. O yüzden altyapıya, üstyapıya dikkat etmemiz gerekiyor. Dere yataklarında yapılaşma olmaması gerekiyor" şeklinde konuştu.

Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Öztürk ise vefat edenlere Allah'tan rahmet dileyerek, "Buradaki sel felaketinin boyutu çok büyük gerçekten. Allah beterinden korusun. Burada bir devlet, millet ve sivil toplum dayanışması var. Hayatı normal akışına döndürmek için ciddi manada gayret ediyorlar. Bölge halkını da metanetinden dolayı onlarla da gurur duyuyorum. Hepsini tek tek tebrik ediyorum" diye konuştu.

Memur-Sen olarak ilk günden beri bölgede olduklarını vurgulayan Öztürk, "İlk günden itibaren Giresun teşkilatımız ile birlikte bir gayret içerisindeyiz. Burada kardeşlerinizin yaralarını bir nebze sarabilmek, sorumluluğumuzu yerine getirmek için buradayız. Sivil toplum kuruluşlarımıza da teşekkür ediyorum. İnsanlara yardım etmeye gayret ediyorlar. Allah hepsinden razı olsun. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA