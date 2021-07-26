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Memur-Sen, kamu görevlileri için 600 lira seyyanen zam, 2022'de yüzde 21, 2023'te yüzde 17 artış talep etti - Son Dakika

Memur-Sen, kamu görevlileri için 600 lira seyyanen zam, 2022'de yüzde 21, 2023'te yüzde 17 artış talep etti

26.07.2021 11:17
Memur-Sen, kamu görevlileri için 600 lira seyyanen zam, 2022'de yüzde 21, 2023'te yüzde 17 artış talep etti, System.String[]

Memur-Sen, 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri kapsamında, kamu görevlileri için 600 lira seyyanen zam, 2022 yılı için yüzde 21, 2023 yılı için ise yüzde 17 artış talep etti.

Memur-Sen, 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri kapsamında, kamu görevlileri için 600 lira seyyanen zam, 2022 yılı için yüzde 21, 2023 yılı için ise yüzde 17 artış talep etti.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, hizmet kollarındaki sendikaların genel başkanlarıyla konfederasyon genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerine dair taleplerini açıkladı.

Türkiye Kamu-Sen ve KESK'e, 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri sürecinde birlikte hareket etme çağrısında bulunduklarını anımsatan Yalçın, "Davetimize olumlu cevap veren Kamu-Sen ile birlikte toplu sözleşme tekliflerine yönelik ortak çalışma gerçekleştirdik. Bu nedenle tekliflerimizi ortaklaştıran teknik ekiplerimize teşekkür ediyorum." dedi.

"Alım gücünün aşağı yönlü seyir izlediği bir süreci yaşadık"

Yalçın, 2019'da Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararıyla sonuçlanan toplu sözleşmeyi hatırlatarak, "Mutabakatsız geçen 18 ayda, enflasyon, dolar, altın ve diğer parametrelerin yukarı yönlü, alım gücünün ve satın alma paritelerinin aşağı yönlü seyir izlediği bir süreci yaşadık." diye konuştu.

Sözleşmenin, 4 milyonu aşkın kamu görevlisi ve 2 milyona yakın memur emeklisini doğrudan ilgilendirdiğini vurgulayan Yalçın, şunları kaydetti:

"Kamu görevlilerinin maaş ve aylıklarının 2022 yılında yüzde 21, 2023 yılında yüzde 17 olmak üzere iki yıl için toplam yüzde 38 artırılmasını, kamu görevlilerine ayrıca toplam yüzde 6 refah payı verilmesini, mutabakat sağlanamayan 5. Dönem Toplu Sözleşmeden kaynaklı geçmiş kayıpların telafisi için de 600 lira seyyanen zam yapılmasını istiyoruz."

Yalçın, hükümetten ilk teklifi, 2 Ağustos'taki birinci toplantıda beklediklerini belirterek, "Zaman ve enerji kaybına mahal vermemek adına kamu işvereninden en geç 2 Ağustos'ta ilk oturumda masaya teklif sunmasını istiyor ve bekliyoruz." dedi.

"Sözleşmeli personel kadroya geçirilmeli"

Taleplerini, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bugün sunacaklarını bildiren Yalçın, 51'i ortak olmak üzere toplam 91 maddelik teklif listesini paylaştı.

Ayrım yapılmadan tüm kamu görevlilerinin 3600 ek göstergeden yararlandırılmasını isteyen Yalçın, şu talepleri sıraladı:

"Kıdem aylığında sınırlama kalkmalı, gösterge rakamı artmalı. Mevcut sözleşmeli personel kadroya geçirilmeli, kamuda sözleşmeli istihdama son verilmeli, vekil, ebe, hemşire, imamlar ile usta öğreticiler, fahri ve benzeri pozisyonlardaki personel kadroya geçirilmeli. Bayramda ayrım yapılmamalı, kamu görevlilerine de bayram ikramiyesi verilmeli. Vergi gelir kaybı üretmemeli, gelir vergisinde yüzde 15 oranını aşan kısım kamu işverenince ödenmeli. KİT'lerde yüzde 15'e kadar ücret tavanı düzenleme yetkisi verilmeli. KİT'lerde temel ücret gruplarından 1. grupta olanların tavanı yüzde 15, 2. grupta olanların yüzde 10, 3. grupta olanların yüzde 5 puan ilave artırılmasını istiyoruz. Derece yükselmesinde sınırlama sona ermeli, kamu görevlileri öğrenim durumlarına uygun dereceye yükselebilmeli. Doğum, ölüm, evlenme yardımı ödenekleri artırılmalı. Giyecek ve yemek yardımı ödenekleri artırılmalı, kreş hizmeti ya da ödeneği uygulaması başlatılmalı. 2022 yılı için 500 lira, 2023 yılı için 650 lira tutarında giyecek yardımı ödeneği verilmeli. Kovid-19 nedeniyle oluşan zararlar giderilmeli ve sağlanan haklar genişletilmeli."

Türkiye Kamu Sen, Toplu Sözleşme, Memur Sen, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Memur-Sen, kamu görevlileri için 600 lira seyyanen zam, 2022'de yüzde 21, 2023'te yüzde 17 artış talep etti - Son Dakika


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