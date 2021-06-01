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Memur-Sen, Türkiye Kamu-Sen ve KESK'e toplu sözleşme sürecinde birlikte hareket etme çağrısında bulundu - Son Dakika

Memur-Sen, Türkiye Kamu-Sen ve KESK'e toplu sözleşme sürecinde birlikte hareket etme çağrısında bulundu

01.06.2021 10:33
Memur-Sen, Türkiye Kamu-Sen ve KESK'e toplu sözleşme sürecinde birlikte hareket etme çağrısında bulundu, System.String[]

Memur-Sen Genel Başkanı ve Kamu Görevlileri Sendikaları Heyet Başkanı Ali Yalçın, Türkiye Kamu-Sen ve KESK genel başkanlarına 6. Dönem Toplu Sözleşmede Memur-Sen ile birlikte hareket etme çağrısı ve davetinde bulundu.

Memur-Sen Genel Başkanı ve Kamu Görevlileri Sendikaları Heyet Başkanı Ali Yalçın, Türkiye Kamu-Sen ve KESK genel başkanlarına 6. Dönem Toplu Sözleşmede Memur-Sen ile birlikte hareket etme çağrısı ve davetinde bulundu.

Memur-Sen'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Yalçın, Türkiye Kamu-Sen ve KESK genel başkanlarına ağustos ayında başlayacak 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleriyle ilgili mektup gönderdi.

Mektubunda iki konfederasyona iş birliği çağrısında bulunan Yalçın, sosyal medya hesabından da konuyla ilgili telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirtti.

Yalçın, mektupta şu ifadeleri kullandı:

"Geçmişte 'Emek Platformu' gibi kapsayıcı ve etkileyici süreçleri oluşturmuş ve yönetmiş konfederasyonlar olduğumuz gerçeğinden hareketle, 6. Dönem Toplu Sözleşme öncesinde ve sürecinde Memur-Sen ile birlikte hareket etme çağrısında bulunuyorum. Çağrımıza yaklaşımınızın ve cevabınızın olumlu olacağını umuyor, bütün insanlığı olduğu gibi milletimizi ve ülkemizi de derinden etkileyen salgın sonrası normalleşmenin hızlandığı bir süreçte böylesi bir kolektif irade kararının sadece kamu görevlilerine değil bütün milletimize yüksek düzeyde moral vereceğine yürekten inanıyorum."

Karar, Başkanlar Kurulu'nda alındı

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Yalçın, söz konusu davetin 27 Mayıs günü Memur-Sen Genel Merkezindeki Başkanlar Kurulu'nda, toplu sözleme masasında bulunan diğer iki konfederasyon ile birlikte hareket etmeye yönelik çağrıda bulunma kararı gereği yapıldığını belirtti.

Yalçın, çağrıya olumlu dönülmesi halinde Kamu İşveren Heyetinin emeğin gücünü fark etme noktasında daha hızlı davranacağını ve emek kesiminin talepleri konusunda daha dikkatli karar üreteceğinin altını çizdi.

Mektubun yanı sıra Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci ve KESK Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik ile telefon görüşmesi de gerçekleştiren Yalçın, Türkiye Kamu-Sen'in konuyu yetkili organlarıyla görüşeceği, KESK'in ise yakında gerçekleştirilecek genel kurulundan sonra konuyu değerlendireceği bilgisini aktardı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Memur-Sen, Türkiye Kamu-Sen ve KESK'e toplu sözleşme sürecinde birlikte hareket etme çağrısında bulundu - Son Dakika


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