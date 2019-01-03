Memur ve Emeklinin Zam Oranı Belli Oldu
1 saat önce
Milyonlarca memur, sözleşmeli personel ve emeklinin alacağı zam oranları belli oldu.
Milyonlarca memur, sözleşmeli personel ve emeklinin alacağı zam oranları belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu
(TÜİK
) enflasyon rakamlarını açıkladı. Milyonlarca memur, sözleşmeli personel ve emeklinin alacağı zam oranları da belli oldu. Buna göre; işçi ve BAĞ-KUR emeklileri Ocak ayında yüzde 10,19 oranında zam alacak. Memur
ve emeklileri de yüzde 4'lük zamma ilave yüzde 6,74 enflasyon farkı alacak. - İSTANBUL
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 10:40 Kaynak: İHA
İşte Emeklinin Alacağı Zamlı Maaşlar
Aralık Ayının Zam Şampiyonu Patlıcan Oldu
Milyonların Maaş Zammı Belli Oldu! İşte Mesleğine Göre Zamlı Maaşlar
Milyonların Maaş Zammını Belirleyen Enflasyon Rakamları Açıklandı