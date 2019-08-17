Son Dakika Haberleri: Memur ve memur emeklisinin zam pazarlığı
Son Dakika Güncel Haber

Memur ve memur emeklisinin zam pazarlığı

1 saat önce

Memur-Sen İzmir İl Başkanı Ali Kaya, memuru memnun edecek her konuda destek vermeye hazır olduklarını kaydetti.

Memur ve memur emeklisinin zam pazarlığı, System.String[]
Memur-Sen İzmir İl Başkanı Ali Kaya, memuru memnun edecek her konuda destek vermeye hazır olduklarını kaydetti.
Hükümetin memur ve memur emeklililerine 2020-2021 yılları için yaptığı zam teklifine dair tüm Türkiye'deki temsilciliklerde yapılan ortak basın açıklamasını İzmir'de Memur-Sen İl Başkanı Ali Kaya okudu.
Ali Kaya, temsilcilik olarak tüm teşkilatlarıyla toplu sözleşme sürecini yakından takip ettiklerini söyleyerek, "Bizleri memnun edecek her konuda destek, üzecek ve gerecek her konuda tepki vermeye hazır olduğumuzun bilinmesini istiyoruz." dedi.
Kaya, İzmir'deki parti yöneticilerine, belediye başkanlarına ve milletvekillerine toplu sözleşme noktasında sorumluluk almaları ve birlikte hareket etmeleri yönünde çağrıda bulundu.
Ortak basın açıklamasında, sendikanın "eski Türkiye'nin vehimlerinden beslenen değil yeni Türkiye'nin güvenine yaslanan bir teklif beklediği" kaydedildi.
Kamu işveren heyetinin kamu görevlilerine sunduğu teklifin kabul edilemez olduğu vurgulanan açıklamada, şu ifadeler yer aldı.
"Biz örgütlü gücümüzle yetersiz tekliflere tepki vermekten kaçınmayız. Fakat biz gücümüzü hak ettiğimizi bize teslim edecek teklifleri takdir etmek için kullanmak istiyoruz. Yeni bir teklif ve yeni bir eşik bekliyoruz. Türkiye'ye inanıyor ve Türkiye'nin gücüne itibar ediyoruz."
Memur Sen, Ali Kaya, Memur, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 01:08 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sanatçı Meltem Cumbul, İstanbul-İzmir otoyolunu öven Demet Akalın'a tepki gösterdi
İngiliz sevgilisini 2 yerinden bıçaklayan firari, İzmir'de yakalandı 17 baro, Beştepe'de yapılacak adli yıl açılış töreni davetini reddetti Burhan Kuzu, otoyol paylaşımıyla olay olan Demet Akalın'a destek oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.8.2019 14:43:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Memur ve memur emeklisinin zam pazarlığı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]