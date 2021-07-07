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Menemen Belediyesi yolsuzluk davasında eski başkan ve 9 sanık tahliye edildi (2)- Yeniden - Son Dakika

Menemen Belediyesi yolsuzluk davasında eski başkan ve 9 sanık tahliye edildi (2)- Yeniden

07.07.2021 22:17
Menemen Belediyesi yolsuzluk davasında eski başkan ve 9 sanık tahliye edildi (2)- Yeniden, System.String[]

İZMİR'in Menemen Belediyesi'ne yönelik düzenlenen yolsuzluk operasyonunda tutuklanan, CHP Genel Merkezi tarafından ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edilince partisinden istifa eden eski Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un da aralarında bulunduğu 10 tutuklu sanık adli kontrol...

İZMİR'in Menemen Belediyesi'ne yönelik düzenlenen yolsuzluk operasyonunda tutuklanan, CHP Genel Merkezi tarafından ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edilince partisinden istifa eden eski Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un da aralarında bulunduğu 10 tutuklu sanık adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, CHP Genel Merkezi tarafından ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edilen ve daha sonra partisinden istifa eden eski Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy ve aralarında yardımcılarının da bulunduğu kişilere yönelik geçen 20 Kasım'da yolsuzluk operasyonu başlattı. Operasyon kapsamında Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy ile birlikte 27 kişi gözaltına alındı. Haklarında rüşvet, zimmet, görevi kötüye kullanma gibi çok sayıda suçlama bulunan şüphelilerden 4'ü polisteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, diğer 23'ü adliyeye sevk edildi. Hakkındaki suçlamaları reddeden Serdar Aksoy'un da aralarında bulunduğu 10 kişi tutuklandı. 10'u tutuklu 24 sanığın yargılanmasına bugün Karşıyaka 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde başladı. Tutuklu sanık Aksoy duruşmaya Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemleri (SEGBİS) ile katıldı. Tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu. Salonun küçük olması nedeniyle pandemi önlemleri gereğince salona gazeteci ve izleyici alınmadı.

'SİYASET YAPMAYIN, SAVUNMA YAPIN'Duruşmada söz alan Aksoy, sıkıntılı bir belediye devraldıklarını söyledi. Aksoy, "Belediyede çok ciddi sıkıntılar vardı. Burada yargılanmamızın bir sebebi de tutulan raporla ilgili yaptığımız çalışmalardır. Bu süreçte taşınır ve taşınmaz mallarla ilgili 240 adet suç duyurusunda bulundum. Envanterimizin sağlıklı olmadığını tespit ettik. Hukuken olan taşınırların fiilen olmadığı, fiilen olan taşınırların da hukuken olmadığını tespit etik. Bunların kayıt altına alınması için barkod çalışması başlattık. Belde belediyeleri kapandıktan sonra demirbaşların belediyelere gelmesi gerekiyordu. Mesela Seyrek Belediyesi'nden bize gelmesi gereken bir römork tarlada bulundu. Bizim taşınır mallarımız kimseye zimmetli değildi. Barkod sistemini belediyeye getirdik" dedi. Bunun üzerine mahkeme başkanı Aksoy'a hitaben, 'Siyaset yapıyor gibi konuşuyorsun. Siz olaya ilişkin savunmanızı yapın' dedi.'OLAYIN ÜZERİNE GİTTİM'Konuşmasına devam eden Aksoy, "Taşınır mallarını öğrenmek istiyordum, malları ayrıştırmak istiyordum. Olayın geçtiği hafta Cumhurbaşkanı otoyol açılışı için İzmir'e geldi. Ben ve başkan yardımcılarım, bir hafta ağırlama hazırlıklarıyla ilgili yoğunluk yaşadık. Olay sosyal medyada patlayınca Nisan ayında araştırılması talimatı verdim. Mali İşlere, İdari İşlere ve Hukuk İşleri'ne araştırılması için talimat verdim. 4- 5 defa toplantılar yaptık. Hurda satışıyla ilgili talimat vermedim. O günlerde tamamen Cumhurbaşkanı'nı ağırlamaya kilitlendiğim için aranıp aranmadığımı hatırlamıyorum. Biz hazırlanan raporu, ilgili birimlerin olurunu aldıktan sonra araştırılması için talimatını verdim. Bana flaş bellek verilmedi. Ben kendim de 2 şirkette çalıştım. Sisteme girilen bir verinin silinmesi durumunda bile sistemde kalır ki böyle bir durum söz konusu değil. Ben olayın aydınlatılması ve sonuna kadar gidilmesi için talimat verdim" diye konuştu.'İMZA BANA AİT DEĞİL'İmzaların kendisine ait olmadığını savunan Aksoy, "Bana flaş bellek verilmedi. Biz bunlarla ilgili çalışırken Mehmet Çakmak, hazırlanan raporu alıp Ankara'ya giderek CHP Genel Merkezi'ne götürerek sunmuş. Benim bir tane ima kaşem var bildiğim. Bu da Özel Kalem'de olur ya da sekretaryada olur. Başka varsa da bilgim yok. Kaldı ki belediyeden çıktığı iddia edilen belgede bir başka fotokopiden imza bölümü alınarak evraka yapıştırılmış. Bu kriminal raporunda da geldi. Belediyeden çıkmış olsaydı belge üzerinde resmi işlem gördüğüne dair sayı numarası olurdu. İmza bana ait değil" ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, savunmaların ardından aralarında Aksoy'un da bulunduğu 10 tutuklu sanığın adli kontrol şartıyla tahliyesine hükmederek, dinlenmeyen tanıkların dinlenmesi ve dosyadaki eksiklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.


Menemen Belediyesi yolsuzluk davasında eski başkan ve 9 sanık tahliye edildi (2)- Yeniden

Menemen Belediyesi, Yolsuzluk, Menemen, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Menemen Belediyesi yolsuzluk davasında eski başkan ve 9 sanık tahliye edildi (2)- Yeniden - Son Dakika


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