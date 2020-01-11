Menemen Belediyesinde

Menemen Belediye Meclisi AK Parti Grup Sözcüsü Yusuf Demircioğlu, belediyede ikna odaları kurulduğunu ve işçilere tehditle muvafakatname imzalatıldığını savundu.

Demircioğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un göreve geldikten sonra 400 civarında belediye emekçisinin işine son verdiğini iddia etti.

Aksoy, belediye başkanının son olarak işçilerin toplu sözleşme haklarını ellerinden almak istediğini öne sürerek, "Belediyede kurulan ikna odalarında işçilerden, 'Ya haklarından feragat et ya da işten çıkarılacaksın' denilerek muvafakatname alınmaktadır. Yapılan işlem hem iş hukukuna aykırıdır hem de açıkça suç teşkil etmektedir."

İşten çıkarılan işçilerin ihbar ve kıdem ödemesinde de sorun yaşandığını iddia eden Demircioğlu, haksız uygulamalar konusunda ilgili bakanlığa şikayette bulunacaklarını aktardı.