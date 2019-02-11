Son Dakika Haberleri: Menemen Belediyespor Patlama Yaptı

Menemen Belediyespor Patlama Yaptı

2 gün önce

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta önceki hafta son sıradaki Tokatspor'la evinde 1-1 berabere kalıp şampiyonluk yarışında darbe alan Menemen Belediyespor, zorlu geçmesi beklenen Tarsus İdman Yurdu deplasmanından 3 puanı rahat aldı.

Menemen Belediyespor Patlama Yaptı, System.String[]


TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta önceki hafta son sıradaki Tokatspor'la evinde 1-1 berabere kalıp şampiyonluk yarışında darbe alan Menemen Belediyespor, zorlu geçmesi beklenen Tarsus İdman Yurdu deplasmanından 3 puanı rahat aldı. Rakibimi son 22 dakikada bulduğu gollerle 3-0 yenenen sarı-lacivertliler, lider Tuzlaspor'u amansız takibini sürdürdü. Teknik direktör Suat Kaya, dış sahada önemli bir galibiyete daha imza attıklarını belirterek, "Esas maç bu hafta olacak. 3 puan geriden takip ettiğimiz lider Tuzlaspor'a konuk olacağız. Mutlaka sahadan galibiyetle ayrılmalıyız. Tarsus müsabakasını geride bıraktık. Tuzlaspor maçına en iyi şekilde hazırlanıp zirveyi ele geçirmek istiyoruz" dedi. - İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 12:29 Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Tarsus, Menemen Belediyespor, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Sinan Vardar, TFF Başkanlığına Adaylığını Açıkladı! Merkez Hakem Kurulunun Tüm Üyeleri İstifa Etti

Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopoulos, Olympiakos Benchine Kırmızı İç Çamaşırı Bıraktı Beşiktaş, Sağanak Yağmur Altında Çalıştı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.2.2019 23:37:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Menemen Belediyespor Patlama Yaptı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]