Menemen Belediyespor Patlama Yaptı
2 gün önce
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta önceki hafta son sıradaki Tokatspor'la evinde 1-1 berabere kalıp şampiyonluk yarışında darbe alan Menemen Belediyespor, zorlu geçmesi beklenen Tarsus İdman Yurdu deplasmanından 3 puanı rahat aldı.
TFF
2. Lig Kırmızı Grup'ta önceki hafta son sıradaki Tokatspor'la evinde 1-1 berabere kalıp şampiyonluk yarışında darbe alan Menemen Belediyespor
, zorlu geçmesi beklenen Tarsus
İdman Yurdu deplasmanından 3 puanı rahat aldı. Rakibimi son 22 dakikada bulduğu gollerle 3-0 yenenen sarı-lacivertliler, lider Tuzlaspor'u amansız takibini sürdürdü. Teknik direktör Suat Kaya
, dış sahada önemli bir galibiyete daha imza attıklarını belirterek, "Esas maç bu hafta olacak. 3 puan geriden takip ettiğimiz lider Tuzlaspor'a konuk olacağız. Mutlaka sahadan galibiyetle ayrılmalıyız. Tarsus müsabakasını geride bıraktık. Tuzlaspor maçına en iyi şekilde hazırlanıp zirveyi ele geçirmek istiyoruz" dedi. - İzmir
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Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 12:29 Kaynak: DHA
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