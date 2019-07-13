Son Dakika Haberleri: Menemen'de Muhammed Ali imzaladı
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Menemen'de Muhammed Ali imzaladı

5 saat önce

SPOR Toto 1'inci Lig takımı Menemenspor, daha önce prensipte anlaştığı Muhammed Ali Doğan'a resmi sözleşme imzalattı.

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SPOR Toto 1'inci Lig takımı Menemenspor, daha önce prensipte anlaştığı Muhammed Ali Doğan'a resmi sözleşme imzalattı. Son 4 sezonda Balıkesirspor'da forma giyen 23 yaşındaki gurbetçi ön libero, sarı-lacivertli kulüple 1 yılı opsiyonlu, 2 yıllığına el sıkıştı. Almanya doğumlu Muhammed Ali, Türkiye'de kariyerine 2013'te Elazığspor'da başladı. Elazığ ekibindeki ilk yılında Süper Lig'de 3 kez forma şansı bulan genç futbolcu, sonraki yıl kulüpten ayrıldı. 2015-16'da transfer olduğu Balıkesirspor'da Play-Off deneyimi yaşayan Muhammed Ali, geçen sezon kırmızı-beyazlılarda lig ve kupada 32 maçta oynadı. Gurbetçi oyuncu 4 kez de U19 Milli Takımı'nda görev aldı.


- İzmir
Muhammed Ali Doğan, Balıkesirspor, Muhammed Ali, Spor

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2019 11:49 Kaynak: DHA
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