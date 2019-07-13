Menemen'de Muhammed Ali imzaladı
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SPOR Toto 1'inci Lig takımı Menemenspor, daha önce prensipte anlaştığı Muhammed Ali Doğan'a resmi sözleşme imzalattı.
Haber Yayın Tarihi: 13.07.2019 11:49 Kaynak: DHA
SPOR Toto 1'inci Lig takımı Menemenspor, daha önce prensipte anlaştığı Muhammed Ali Doğan
'a resmi sözleşme imzalattı. Son 4 sezonda Balıkesirspor
'da forma giyen 23 yaşındaki gurbetçi ön libero, sarı-lacivertli kulüple 1 yılı opsiyonlu, 2 yıllığına el sıkıştı. Almanya
doğumlu Muhammed Ali
, Türkiye
'de kariyerine 2013'te Elazığspor
'da başladı. Elazığ ekibindeki ilk yılında Süper Lig'de 3 kez forma şansı bulan genç futbolcu, sonraki yıl kulüpten ayrıldı. 2015-16'da transfer olduğu Balıkesirspor'da Play-Off deneyimi yaşayan Muhammed Ali, geçen sezon kırmızı-beyazlılarda lig ve kupada 32 maçta oynadı. Gurbetçi oyuncu 4 kez de U19 Milli Takımı'nda görev aldı.
- İzmir
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