Menemen\'de Saplantılı Cinayet

İzmir'in Menemen ilçesinde uzaklaştırma kararı bulunan saplantılı kişi tarafından pusuya düşürülerek öldürülen 26 yaşındaki Gözde Akbaba cinayetine ilişkin konuşan görgü tanığı esnaf Fatih Şahin, "Silah seslerini duyunca koştuk, hanımefendiyi yerde kanlar içinde bulduk. Ekipler çok hızlı geldi ama kurtarılamadı. Ülkece neden bu kadar vicdansız olduk?" dedi.

Menemen İnönü Mahallesi'nde 19 Ocak akşamı saat 20.20 sıralarında meydana gelen olayda, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Lokman E. (33), saplantılı olduğu Gözde Akbaba'nın ikamet ettiği sitenin girişinde pusu kurdu. Akbaba'yı silahla yaralayan saldırgan olay yerinden kaçarken, ağır yaralanan genç kadın ise kaldırıldığı Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 2 gün süren yaşam mücadelesini 21 Ocak günü kaybetti. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından olaydan 1,5 saat sonra bir akaryakıt istasyonunda suç aletiyle birlikte yakalanan zanlı Lokman E., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hayatını kaybeden Gözde Akbaba'nın cenazesi ise İzmir Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi ve toprağa verildi.

"Silah seslerini duyup olay yerine koştuk"

Olay anına tanıklık eden bölge esnafı Fatih Şahin, yaşanan dehşet dolu dakikaları ve hissettiklerini anlattı. Olayın yaşandığı sırada yakınlardaki bir binadan çıktığını belirten esnaf Fatih Şahin, silah sesleriyle irkildiklerini ifade etti. Şahin, "Olay yaşandığı sırada çaprazdaki binadan çıkıyordum ve iki üç el ateş sesi duydum. İlk başta ne olduğuna anlam veremedik ancak olay yerine yaklaştığımda hanımefendiyi yerde kanlar içinde bulduk. Hemen jandarmaya ve gerekli mercilere haber verdik. Sağ olsunlar, ekipler gerçekten çok hızlı davrandılar; yaklaşık 2-3 dakika içinde jandarma olay yerine ulaştı. Ambulans da aynı hızla gelerek hanımefendiyi hastaneye götürdü fakat ne yazık ki vefat ettiğini öğrendik" dedi.

"Tüylerimiz ürperiyor"

Cinayetin ardından büyük üzüntü duyduklarını dile getiren Şahin, "Olayın görüntülerini izlediğimizde gerçekten kalbimiz sızladı. 'Neden bu kadar vicdansız olduk?' diye düşünmeden edemiyoruz. Hepimizin annesi, kız kardeşi, çoluk çocuğu var; yaşananlar karşısında tüylerimiz ürperiyor. Bu tür olayların bir an önce son bulması için yetkililerden kesin bir çözüm bulunmasını rica ediyoruz. Bu kişilerin hangi psikolojiyle bu eylemleri gerçekleştirdiklerini anlamak gerçekten mümkün değil" ifadelerini kullandı. - İZMİR