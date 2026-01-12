Menemen FK İkinci Hükmen Galibiyetini Aldı - Son Dakika
Menemen FK İkinci Hükmen Galibiyetini Aldı

12.01.2026 11:59
Menemen FK, rakibi Yeni Mersin İdman Yurdu'nun sahaya çıkmamasıyla 2. kez hükmen galip ilan edildi.

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Play-Off hesabı yapan Menemen Futbol Kulübü dün oynanması gereken Yeni Mersin İdman Yurdu maçında rakibinin sahaya çıkamaması nedeniyle bu sezon ikinci kez hükmen galip ilan edilecek. Daha önce deplasmandaki Yeni Malatyaspor maçında Malatya ekibinin ekonomik ve kadro sıkıntıları nedeniyle sahaya çıkamaması üzerine hükmen galip ilen edilen sarı-lacivertliler, Türkiye Futbol Federasyonu'nun kararıyla bu maçı da 3-0 kazanmış sayılacak. Maddi imkansızlıklar nedeniyle İzmir'e gelemeyen Yeni Mersin İdman Yurdu maçında sahaya çıkan Menemen FK'lı oyuncular ve hakemler bir süre bekledikten sonra soyunma odalarına gitti. Mersinli taraftarlar ise deplasman tribününe, "Sahipsiz Mersin" pankartını astı.

Kaynak: DHA

