Menemen FK, Isparta\'ya Konuk Oluyor

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son 7 maçta 6 galibiyet ve 1 beraberlik alarak Play-Off potasına yerleşen Menemen Futbol Kulübü hafta içi mesaisinde yarın Isparta 32 Spor'a konuk olacak. Isparta Atatürk Stadı'nda Emre Kaan Çalışkan'ın yöneteceği müsabaka saat 17.00'de başlayacak. Sıralamada 38 puanla 5'inci basamakta yer alan Menemen FK, adı Bursaspor'la anılan ancak transferi gerçekleşmeyen teknik direktör Bilal Kısa konusunda açıklama yaptı.

Kulüpten yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Teknik Direktörümüz Bilal Kısa ile Bursaspor arasında yapılan görüşmelere, öncelikle kulübümüz tarafından izin verilmiştir. Gerçekleştirilen görüşmeler sonrası kulüp yönetimimiz tarafından yapılan detaylı değerlendirmeler neticesinde, Menemen Futbol Kulübü'nün sportif hedefleri, genel planlamaları ve menfaatleri ön planda olmak kaydıyla hocamızın görevine devam etmesi yönünde karar verilmiştir."