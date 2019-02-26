Menemen Ovası Sular Altında Kaldı, Ispanağın Fiyatı Yükseldi

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Lise Öğrencisi, Kız Meselesi Yüzünden 4 Öğrenci Tarafından Kemerle Öldüresiye Dayak Yedi

Köprü ve Otoyollar Para Bastı

Sebze ve Meyveden Sonra Elma, Nohut, Mercimek ve Pirinç de Tanzimle Satılacak