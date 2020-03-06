Menemenspor - Altay maçının ardından - Son Dakika
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Menemenspor - Altay maçının ardından

11 dakika önce

TFF 1. Lig'in 26. haftasında oynanan İzmir derbisinde Menemenspor ve Altay'ın 1-1 berabere kaldığı maçın ardından iki takımın teknik adamları açıklamalarda bulundu.

Menemenspor - Altay maçının ardından, System.String[]

TFF 1. Lig'in 26. haftasında oynanan İzmir derbisinde Menemenspor ve Altay'ın 1-1 berabere kaldığı maçın ardından iki takımın teknik adamları açıklamalarda bulundu.


Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Menemenspor Teknik Sorumlusu Dilaver Mutlu, 1-1 biten İzmir derbisini değerlendirerek, "Seyir zevki güzel ve çekişmeli bir maç izledik. Kazanmak istiyorduk, uzun zamandır kazanamıyorduk. Son saniyede yakaladığımız pozisyonu atabilseydik belki maçı da kazanmıştık. Kazanamıyorsanız kaybetmeyeceksiniz. Neticesinde iki İzmir takımının mücadelesi güzel oldu. Hafta içinde çalıştığımız taktikleri oyuncularım çok iyi uyguladı. Hatta golü de çalıştığımız şekilde duran toptan attık. Bu saatten sonra İstanbul'da oynayacağımız maça hazırlık yaparak puan kaybını orada telafi etmek istiyoruz" dedi.


"Biz oynamaya çalıştık, rakip bozmaya çalıştı"


Altay Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak ise, "Oyun içini değerlendirmek istiyorum ama çok değerlendirecek bir şey de bulamıyorum. Tamamıyla oyunu oynamaya çalışan bir Altay ve sürekli uzun oynayan, pivot bir santrforun düşürdüğü toplarla pozisyon üretmeye çalışan bir Menemenspor vardı. Böylece sürekli savunmadan uzun gelen toplara takımım geriye gelip, kazanıp, atağa çıkıyor. Sürekli aynı şeyleri yaşadık, tabi bunlar şikayet değil. Rakipler bir plan yapar, saygı duymak lazım. Ancak futbol bir oyun ve oynamak gerekir. Oynayanlar uzun vadede kazanırlar diye düşünüyorum. Ülke futbolunun gelişmesi için genç antrenörlerin oynamaktan yana davranmaları gerekir. Sahada oyun oynandığını söyleyemem, ben oyun oynamaya çalıştım ama rakip sürekli bozmaya çalıştı. Kazanabilirdik, ikinci yarının ilk 20 dakikasından çok ciddi toplar getirdik ama skoru alamadık. Maçın başında geriye düştük, beraberliği yakaladık ve skoru 2-1'e getirebilmek adına fazlasıyla efor sarf ettik. 20 günde 6 maç oynuyoruz, kadro derinliğimiz yok, oyuncularım da yıprandı. Yine de samimi ve içten mücadelelerinden dolayı onlara teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - İZMİR

Türkiye Futbol Federasyonu, İzmir, Altay, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 09:56 Kaynak: İHA
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