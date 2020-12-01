- Menemenspor - Ankaraspor maçının ardından

İZMİR - Ankaraspor'u 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından konuşan Menemenspor Teknik Sorumlusu Mehmet Ali Beşel, yarından itibaren hazırlıklarına başlayacakları Bandırma maçından da 3 puanla ayrılmak istediklerini söyledi. Ankaraspor Teknik Direktörü Mustafa Özer ise TFF 1. Lig'e bir an önce VAR sisteminin gelmesi gerektiğini ifade etti.

TFF 1. Lig'de ertelenen 8. hafta maçında Ankaraspor'u konuk eden Menemenspor, rakibini 2-1 mağlup etti. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Menemenspor Teknik Sorumlusu Mehmet Ali Beşel, mücadele seviyesi yüksek bir karşılaşma oynadıklarını ifade ederek, "Ümraniye maçından sonra çok fazla dinlenemedik. Elimizden gelen her şeyi yapmaya çalıştık. Çocuklar ellerinden gelenin en iyisini yaptılar. Maçın sonunda 3 puana ulaştık. Hedefimiz bundan sonraki maçlar. Yarından itibaren Bandırma maçına kilitleneceğiz. Bu maçtan da 3 puanı almak istiyoruz" diye konuştu.

Ankaraspor cephesi

Mağlup oldukları için üzgün olduklarını söyleyen Ankaraspor Teknik Direktörü Mustafa Özer ise, "İlk yarıda bireysel hatalardan gol yedik. İkinci yarıda yaptığımız değişikliklerle takımı oyuna ortak etmek istedik. Penaltıdan gol yiyerek mağlup ayrıldık. Ben hayatımda ilk defa böyle bir hakem gördüm. VAR sisteminin bir an önce TFF 1. Lig'e gelmesi gerekiyor. Bu çocukların emeğine, mücadelesine yazık" dedi.