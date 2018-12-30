Son Dakika Haberleri: Menemenspor'da 2 İçeri 2 Dışarı

Menemenspor'da 2 İçeri 2 Dışarı

1 saat önce

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta ikinci devrede hedefini zirve olarak belirleyen Menemen Belediyespor, transferde gaza bastı.

Menemenspor'da 2 İçeri 2 Dışarı, System.String[]


TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta ikinci devrede hedefini zirve olarak belirleyen Menemen Belediyespor, transferde gaza bastı. Sarı-lacivertliler Gazişehir Gaziantep'ten orta saha Mahmut Bilir ve Gümüşhanespor'dan golcü Hüseyin Çolak'ı resmen kadrosuna dahil etti. Mahmut sezon sonuna kadar Menemensporlu olurken, Hüseyin'le ise 1.5 yıllık sözleşme imzalandı. Futbola Gençlerbirliği'nde başlayan 24 yaşındaki Mahmut, Hacettepe formasını da terletti. Sezonun ilk yarısında Gazişehir'de 4 maça çıkan oyuncu toplam 131 dakika sahada kaldı. 

Dardanelspor'un altyapısından yetişen 28 yaşındaki Hüseyin ise Tarsus İdman Yurdu ve Hacettepe takımlarında görev yaptı. Gümüşhanespor'da 16 lig maçına çıkan deneyimli forvet 4 gol attı. Kadrosunu iki isimle güçlendiren İzmir ekibi, Samet Günhan ve Deniz Ataç'la da yollarını ayırdı. Deniz'in Balıkesirspor Baltok'la mukvale imzaladığı bildirildi. Teknik direktör Suat Kaya ikinci yarıya güçlü bir ekiple gireceklerini söyledi. Kaya, "Hedefimiz mutlak şampiyonluk. Bu doğrultuda nokta atışı takviyeler yapacağız" dedi. 

- İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 12:20 Kaynak: DHA

Hüseyin Çolak, Gümüşhanespor, Menemen Belediyespor, Türkiye Futbol Federasyonu, Spor
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