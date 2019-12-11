Menemenspor'dan görüntülü hakem tepkisi - Son Dakika
Son Dakika Spor Menemenspor'dan görüntülü hakem tepkisi - Son Dakika Spor

Menemenspor'dan görüntülü hakem tepkisi

6 saat önce

TFF 1. Lig ekiplerinden Ekol Göz Menemenspor, son oynadıkları Keçiörengücü maçındaki hakem hatası olarak değerlendirdikleri pozisyonları Twitter hesabından paylaştı.

Menemenspor'dan görüntülü hakem tepkisi, System.String[]

TFF 1. Lig ekiplerinden Ekol Göz Menemenspor, son oynadıkları Keçiörengücü maçındaki hakem hatası olarak değerlendirdikleri pozisyonları Twitter hesabından paylaştı.

Ekol Göz Menemenspor'un Twitter hesabından yapılan açıklamada, hafta sonu oynanan Keçiörengücü maçında hakem Turgut Doman'ın vermiş olduğu hatalı kararların maçın gidişatını değiştirdiği ve 3 puanlarının engellendiği savunuldu.

Paylaşımdaki maç görüntülerinde, Keçiörengücü'nden Samet Akaydin ile Ekol Göz Menemenspor'dan Mehmet Boztepe'nin ceza alanı içindeki mücadelesi ile Keçiörengücü lehine 90. dakikada verilen penaltı öncesindeki ofsayt olduğunu ileri sürdükleri pozisyonlara yer verildi.

Türkiye Futbol Federasyonu, Twitter, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 07:10 Kaynak: AA
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