Menemenspor Samed Ali'yle anlaştı
TFF 1'inci Lig'in açılış maçında Altınordu'ya evinde 2-0'lık skorla mağlup olan Menemenspor, golcü Samed Ali Kaya ile yeniden anlaştı.
TFF 1'inci Lig'in açılış maçında Altınordu'ya evinde 2-0'lık skorla mağlup olan Menemenspor, golcü Samed Ali Kaya ile yeniden anlaştı. Bu hafta Giresunspor'a konuk olacak sarı-lacivertlilerin Samed'in kulübü Adana Demirspor'la da her konuda el sıkıştığı bildirildi.
Geçen sezonun devre arasında Menemenspor'a kiralık olarak gelen 26 yaşındaki golcünün hafta sonuna kadar resmi sözleşmeye imza atıp takıma katılacağı vurgulandı. Menemenspor'a ilk olarak 2017-2018 sezonunda Erzin Belediyespor'dan gelen deneyimli forvet ilk yılında 36 maçta 25 gol attı. Samed Ali, gösterdiği bu performansla Süper Lig ekibi Göztepe'ye transfer oldu. Ancak Göztepe'de beklediği şansı bulamayan oyuncu Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a kiralandı. Erzurumspor'dan Adana Demirspor'a geçen Samed Ali, geçen sezon kiralık olarak forma giydiği Menemenspor'da 12 maçta 6 kez fileleri sarstı.
- İzmir
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