Menemenspor, TFF 1. Lig'de Bandırmaspor deplasmanında puan arayacak

TFF 1. Lig'de alt sıralardan uzaklaşma mücadelesini sürdüren Menemenspor, yarın deplasmanda Royal Hastanesi Bandırmaspor ile karşılaşacak.

TFF 1. Lig'de alt sıralardan uzaklaşma mücadelesini sürdüren Menemenspor, yarın deplasmanda Royal Hastanesi Bandırmaspor ile karşılaşacak. Bandırma 17 Eylül Stadı'ndaki Royal Hastanesi Bandırmaspor-Menemenspor müsabakası saat 13.30'da başlayacak. Menemenspor, son 6 hafta öncesinde 29 puanla düşme hattındaki Akhisarspor'un 4 puan önünde 15. sırada yer alıyor. Menemenspor'da cezalılar Rıdvan Koçak ile Ibrahim Alhassan Adamu yarın forma giyemeyecek. Haftaya 38 puan ve averajla 10. durumda giren Royal Hastanesi Bandırmaspor, GZT Giresunspor ve Tuzlaspor galibiyetlerinin ardından geçen hafta Aydeniz Et Balıkesirspor'a 2-1 yenildi. İki takım arasında ilk yarıdaki müsabaka 1-1 eşitlikle sona ermişti.

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