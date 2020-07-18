Menemenspor, TFF 1. Lig'deki ilk sezonunda ligde kalmayı başardı

Menemenspor, TFF 1. Lig'in son hafta maçında sahasında Altınordu ile 1-1 berabere kalarak tarihinde ilk defa yükseldiği TFF 1. Lig'de kalmayı başardı.



2018-2019 sezonunda mücadele ettiği TFF 2. Lig'de grubunu şampiyon olarak tamamlayan Menemenspor, tarihinde ilk defa TFF 1. Lig'de mücadele etmeye hak kazanmıştı. 2008-2009 sezonundan itibaren profesyonel liglerde mücadele eden sarı-lacivertliler, 10 sezonda 1. Lig'e kadar yükselmeyi başardı. Bu sezon başında ligde neler yapabileceği merak edilen İzmir ekibi, ligin ilk yarısında bir ara 10 maçlık yenilmezlik serisi elde ederek 2. sıraya kadar yükselmeyi başardı. Bu seriden sonra performansı düşen sarı lacivertliler ardından oynadığı 12 maçta sadece 1 galibiyet alarak ligin son sıralarında kadar geriledi. Pandemi sürecinde santrforu Ali Özgün ile yollarını ayıran Menemenspor, bir süre sonra bir diğer santrfor Hüseyin Çolak'ı kadro dışı bıraktı. Ligde oynadığı son 9 maçtan 2 galibiyet, 6 beraberlik çıkaran İzmir ekibi, ligi orta sıralarda bitirmeyi garantiledi. TFF 1. Lig'de bu sezon oynadığı son maçında Altınordu ile 1-1 berabere kalan Menemenspor'un, oynanacak diğer maçların ardından sıralaması belli olacak.



Cenk Laleci adından söz ettirdi



Menemenspor'da 2013 yılından itibaren yardımcı antrenörlük görevi yapan Cenk Laleci, kısa bir süre sportif direktörlük yaptıktan sonra 6. haftada Ramazan Kurşunlu ile yolların ayrılmasından sonra teknik direktörlük görevini üstlenmişti. Menemenspor'da oynattığı iştahlı futbolla dikkatleri üzerine çeken 39 yaşındaki teknik adam, teknik direktör olarak ilk sezonunu tamamlamış oldu. Cenk Laleci'nin UEFA Pro Lisansının bulunmaması sebebiyle basın toplantılarına Teknik Sorumlu Dilaver Mutlu çıkıyordu. Ligin son maçı olan Altınordu maçından sonra konuşan Dilaver Mutlu, ilk defa yükseldikleri TFF 1. Lig'de kalmanın kulüp adına büyük başarı olduğunu söyledi. - İZMİR