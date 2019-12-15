Menemenspor tutulmuyor - Son Dakika
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Menemenspor tutulmuyor

6 saat önce

TFF 1. Lig'de Adanaspor'u deplasmanda 3-1 yenen Ekol Göz Menemenspor rakiplerinin korkulu rüyası oldu.

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TFF 1. Lig'de Adanaspor'u deplasmanda 3-1 yenen Ekol Göz Menemenspor rakiplerinin korkulu rüyası oldu. Bu sonuçla yenilmezlik serisini 9 maça çıkaran sarı-lacivertliler bu sezon tarihinde ilk kez mücadele ettiği 1. Lig'de oldukça başarılı bir performans göstermeye devam etti. Son olarak 6. haftada evinde Osmanlıspor'a 2-1 kaybeden Menemenspor, ardından Adana Demirspor, Altay, Ümraniyespor, İstanbulspor, Balıkesirspor ve Adanaspor'u yenip, Erzurumspor, Boluspor ve Kkeçiörengücü ile berabere kaldı. Bu periyotta 21 puan toplayan İzmir ekibi zirve yarışına ağırlığını koydu.

Menemenspor'la kariyerinde ilk defa teknik direktörlük deneyimi yaşayan Cenk Laleci devreye kadar seriyi sürdürmeyi amaçladıklarını söyledi. Adanaspor karşısında pozitif futbol oynadıklarını ifade eden Laleci, "Takım kazanma alışkanlığını elde etti. Sahada ne yapacağını iyi bilen oyuncu grubu var. Arkadaşlık da üst seviyede. Çok iyi çalışıyoruz ve çok iyi mücadele ediyoruz. Bunu istikrarlı hale getirdik. Asla vazgeçmeyeceğiz. Kesinlikle rehavete de kapılmayacağız" yorumunu yaptı.Menemenspor kalan 2 haftada Bursaspor ve Altınordu (D) ile karşı karşıya gelecek.


Türkiye Futbol Federasyonu, Adanaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 11:52 Kaynak: DHA
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