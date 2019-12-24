Menemenspor'u yerlileri uçurdu - Son Dakika
Son Dakika Spor Menemenspor'u yerlileri uçurdu - Son Dakika Spor

Menemenspor'u yerlileri uçurdu

7 saat önce

TFF 1'inci Lig'de son olarak Bursaspor'u evinde 2-1 mağlup ederek yenilmezlik serisini 10 maça çıkaran ve ilk kez mücadele ettiği ligde direkt Süper Lig potasına yerleşen Ekol Göz Menemenspor'u yerli oyuncuları şaha kaldırdı.

Menemenspor'u yerlileri uçurdu, System.String[]

TFF 1'inci Lig'de son olarak Bursaspor'u evinde 2-1 mağlup ederek yenilmezlik serisini 10 maça çıkaran ve ilk kez mücadele ettiği ligde direkt Süper Lig potasına yerleşen Ekol Göz Menemenspor'u yerli oyuncuları şaha kaldırdı.

Tarihinde ilk kez 1'inci Lig'de yer alan sarı-lacivertli ekip, yaz döneminde kadrosuna yine ilk kez 5 yabancı futbolcuyu dahil etse de atılan 21 golün hepsinde yerli futbolcular başrol oynadı. Birçok takımı yabancı futbolcuların sırtladığı ligde Menemen'de yabancılar haftalardır 11'e hasret kaldı. Kulüpte yabancılardan bir tek Arnavut kaleci Selmani istikrarı yakalayabildi. Geride kalan 16 maçın tümünde 90'ar dakika görev yapan 21 yaşındaki eldiven performansıyla beğeni topladı.Menemenspor'da haftalardır ilk 11'in 10'unu yerliler oluştururken diğer yabancılar Trtovac, Diakite, Sangare ve Sikiru ise ilk 16 haftada fazla forma şansı bulamadı. Takımın en skorer ismi 4 golle Ali Özgün oldu. İlk 8 haftada suskunluğunu bozamayan ardından yedek kulübesine çekilen 30 yaşındaki golcü, son 5 maçta ise 4 gol atarak adeta yıldızlaştı. Mustafa Çeçenoğlu ve Hüseyin Çolak da 3'er kez sevinç yaşarken, Mehmet Boztepe ile Taşkın Çalış 2 defa fileleri sarstı. Diğer gollere ise Ercan, Tayfun, Halil İbrahim, Ali Keten ve Murat Elkatmış imza attı. Menemenspor'un diğer 2 golü ise hükmen 3-0 galip gelinen Ümraniyespor maçıyla haneye yazıldı. Teknik direktör Cenk Laleci, karakterli oyunculara sahip olduğunu belirterek, "Takımımızdaki aşı tuttu. Altınordu'yu da yenip devre arasına ilk 2'de girmek istiyoruz" dedi.


- İzmir
Türkiye Futbol Federasyonu, Bursaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 11:22 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Eritreli milli futbolcular Uganda'da kayboldu
Beşiktaş'tan VAR kayıtları için TFF'ye yazılı başvuru Eski F.Bahçeli İsmail Güldüren'in kayınvalidesi, gölete düşerek hayatını kaybetti Büyük skandal! Hulk, boşandığı eşinin yeğeniyle ilişkisini açıkladı

Son Dakika Haberleri
18:17 Shabani Nonda'nın Lyon'a Attığı Harika Gol - Son Dakika Spor
18:17 Handanovic'in Harika Kurtarışı - Son Dakika Spor
18:17 Liverpool Oyuncularının Pogba İle Maç Sonu Sohbeti - Son Dakika Spor
18:17 Paris Saint-Germain'in 2019 Yılında Attığı En Güzel Üç Gol - Son Dakika Spor
18:17 Pogba, Mata ve Wan-Bissaka Singapurlu Futbolseverleri Coşturuyor - Son Dakika Spor
17:50 İngiliz basını, Trabzonspor'un Badou Ndiaye ile anlaştığını öne sürdü - Son Dakika Spor
17:22 Son dakika: Ahmet Nur Çebi ve Fatih Terim PFDK'ya sevk edildi - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2019 18:27:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Menemenspor'u yerlileri uçurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]