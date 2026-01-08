Menengiç Kahvesi: Kışın Şifa Deposudur

Gaziantep mutfağına ait özel lezzetlerden birisi olan ve Türkiye'de coğrafi işaret tescilinin alınmasının ardından Avrupa Birliği'nde de tescillenen menengiç kahvesi, sağlığa faydaları nedeniyle kış aylarında yoğun olarak tüketiliyor.

Kendine özgü aroması, tadı, rengi ve kokusuyla herkesi cezbeden, sağlığa faydası nedeniyle daha çok kış mevsimi olmak üzere dört mevsim tüketilen menengiç kahvesi, farklı aroması ve lezzetiyle favori içecekler arasında yer alıyor. Gastronomi alanında UNESCO'nun fark oluşturan şehirler ağında yer alan Gaziantep'te yemekler ve kebaplar kadar ünlü menengiç kahvesi de damakları tatlandırıyor. Gaziantep'in yanı sıra Şanlıurfa, Mardin ve Diyarbakır gibi Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki illerin tamamında dağlarda kendiliğinden yetişen ve halk arasında "yabani Antep fıstığı" olarak da bilinen ve hem gıda hem de şifa kaynağı olan menengiçten yapılan kahve, kafein içermeyen ve aromatik lezzeti ile dikkat çekiyor. İçerisinde kafein bulunmaması nedeniyle de yoğun olarak tercih edilen menengiç kahvesi, yöresel, doğal ve sağlıklı özellikleriyle ön plana çıkıyor. Soğuk algınlığı, grip ve astım gibi hastalıkların tedavisinden zayıflamaya kadar insan sağlığında faydası olduğu bilinen ve önerilen menengiç kahvesi, kışın şifa deposu içecekler arasında yer alıyor. Tadı Antep fıstığını andıran, toz halinde veya öğütülmüş haliyle Türk kahvesi gibi suyla pişirilebilen menengiç kahvesinin öksürük, kalp damar hastalıkları ve böbrek rahatsızlıkları gibi sağlık sorunlarına da iyi geldiği belirtiliyor.

Yerli ve yabancı turistler de büyük ilgi gösteriyor

Sütle de hazırlanan menengiç kahvesine Gaziantep'e gelen yerli ve yabancı turistler de büyük ilgi gösteriyor. Gaziantep'teki kahve kültürünün vazgeçilmezi olan menengiç kahvesi, ünü Türkiye sınırlarını aşan lezzetlerden olduğu için yabancı turistler tarafından da tüketilen içeceklerin başında geliyor. Gaziantep'in tarihi çarşılarında hemen her dükkanda ve çay ocakları ile aktarlarda menengiç bulunuyor.

"Menengiç kahvesi kışın şifa deposu içecekleri arasında yer alıyor"

Menengiç kahvesinin şifa deposu olduğunu belirten Kaleoğlu Mağarası işletmecisi Mehmet Kaleoğlu, kafeinsiz, besleyici ve Avrupa Birliği tarafından tescillenmiş bu kadim lezzetin vatandaşlar tarafından kışın sürekli tüketildiğini söyledi. Menengiç kahvesinin Gaziantep'te yabani fıstık ağaçlarının meyvesinden elde edildiğini ifade eden Kaleoğlu, "Menengiç kahvesi insan sağlığına çok faydalıdır. AB tarafından tescillenen menengiç kahvesi çok lezzetlidir. Kışın şifa deposu olduğu için özellikle soğuk kış günlerinde daha çok tüketiliyor. Daha önce çocuklarımız hasta olduğu zaman menengiç kahvesi içirirdik. İçerisinde Omega-3 ve 12 barındırmaktadır, insan sağlığına çok faydalıdır" dedi.

Ailesiyle Ankara'dan Gaziantep'e gezmeye gelen Barış Turan, ilk defa içtiği menengiç kahvesini çok beğendiğini belirterek, "Menengiç kahvesinin çok faydalı olduğunu duydum. Menengiç kahvesinin tadına baktım ve çok beğendim. Keyif alarak içtim. Avrupa Birliği tarafından da tescillenen bir içecek olması beni mutlu etti. Gerçekten de menengiç kahvesi övüldüğü kadar var" şeklinde konuştu.

"Menengiç kahvesi benim için vazgeçilmezdir"

Türk kahvesinden daha çok menengiç kahvesini tükettiğini belirten Mehmet Avlanmaz, "Menengiç kahvesi astım, akciğer ve karaciğer rahatsızlıkları olanlar, nefes darlığı çekenler için çok iyidir. Ben bir Gaziantepli olarak her zaman menengiç kahvesi içerim. Bana çok güzel geliyor. Bana çok güzel enerji veriyor. Menengiç kahvesi benim için vazgeçilmezdir" diye konuştu. - GAZİANTEP