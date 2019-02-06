Menfezde Ölü Bulundu
1 saat önce
İZMİR'in Menemen ilçesinde alkol bağımlısı olduğu ve sokaklarda yaşadığı belirtilen Abdülhakim Gök (62), demiryolunun altındaki menfezde ölü bulundu.
İZMİR'in Menemen
ilçesinde alkol bağımlısı olduğu ve sokaklarda yaşadığı belirtilen Abdülhakim Gök (62), demiryolunun altındaki menfezde ölü bulundu.
Mermerli Mahallesi'ndeki Menemen Kaymakamlığı arkasındaki demiryolu hattının altından geçen menfezde bugün saat 12.30 sıralarında bir kişinin hareketsiz yattığını fark eden çevre sakinleri, polise haber verdi. Bölgeye sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, bu kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Üzerinden kimlik çıkmayan kişinin Muş
nüfusuna kayıtlı, Abdülhakim Gök olduğu saptandı.
Sokaklarda yaşadığı ve alkol bağımlısı olduğu ifade edilen Gök'ün cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu
'na gönderildi. Polis
, Gök'ün ölümü ile ilgili soruşturma başlattı.
- İzmir
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 05:13 Kaynak: DHA
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