Menfezde sıkışan 5 inek kurtarıldı - Son Dakika

BİLECİK'in Osmaneli ilçesine bağlı Büyükyenice köyünde menfeze sıkışan 5 inek, itfaiye ve zabıta ekiplerinin 4 saat süren çalışması sonucu kurtarıldı.

Büyükyenice köyünde hayvancılık yapan İnan Tekeli, ineklerini otlatmak için meraya saldı. Bir süre sonra ineklerinden 5'inin eksik olduğunu fark eden Tekeli, hayvanlarını aramaya başladı. Köye yakın bölgeden geçen yolun altındaki menfezden gelen sesleri duyan Tekeli, hayvanlarının buraya sıkıştığını gördü. Tekeli, menfeze sıkışan hayvanlarını kendi imkanları ile çıkarmayı başaramayınca Osmaneli Belediyesi'ni arayarak, yardım istedi.