Menfezde sıkışan 5 inek kurtarıldı - Son Dakika

Menfezde sıkışan 5 inek kurtarıldı

23.11.2020 12:24
Menfezde sıkışan 5 inek kurtarıldı, System.String[]

BİLECİK'in Osmaneli ilçesine bağlı Büyükyenice köyünde menfeze sıkışan 5 inek, itfaiye ve zabıta ekiplerinin 4 saat süren çalışması sonucu kurtarıldı.

BİLECİK'in Osmaneli ilçesine bağlı Büyükyenice köyünde menfeze sıkışan 5 inek, itfaiye ve zabıta ekiplerinin 4 saat süren çalışması sonucu kurtarıldı.

Büyükyenice köyünde hayvancılık yapan İnan Tekeli, ineklerini otlatmak için meraya saldı. Bir süre sonra ineklerinden 5'inin eksik olduğunu fark eden Tekeli, hayvanlarını aramaya başladı. Köye yakın bölgeden geçen yolun altındaki menfezden gelen sesleri duyan Tekeli, hayvanlarının buraya sıkıştığını gördü. Tekeli, menfeze sıkışan hayvanlarını kendi imkanları ile çıkarmayı başaramayınca Osmaneli Belediyesi'ni arayarak, yardım istedi.

4 SAATTE KURTARILDILARTekeli'nin ihbarıyla olay yerine itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi. Menfeze giren itfaiye ve zabıta ekipleri, iş makinelerinin açtığı yoldan 5 ineğe ulaştı. İnekler, yaklaşık 4 saatlik çalışma sonucu sıkıştıkları yerden halatla çıkarıldı. Yaralı olduğu belirlenen ineklere Osmaneli Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Veteriner Abdullah Tetik müdahale etti.


Menfezde sıkışan 5 inek kurtarıldı
Menfezde sıkışan 5 inek kurtarıldı
Menfezde sıkışan 5 inek kurtarıldı

Osmaneli, İtfaiye, Zabıta, İnek, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Menfezde sıkışan 5 inek kurtarıldı - Son Dakika


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