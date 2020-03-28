Mengen'de trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika

Mengen'de trafik kazası: 1 yaralı
6 saat önce
Bolu'nun Mengen ilçesinde, kamyonetle motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Bolu'nun Mengen ilçesinde, kamyonetle motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Gökçesu Caddesi'nde E.K. yönetimindeki 06 AH 7870 plakalı kamyonetle Ü.H'nin idaresindeki 14 NB 485 plakalı motosiklet çarpıştı.
Kazada yaralanan ve sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Mengen Devlet Hastanesine kaldırılan motosiklet sürücüsü Ü.H, daha sonra Bolu İzzet Baysal Hastanesine sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi: 28.03.2020 01:14 Kaynak: AA
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