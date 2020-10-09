Menşete Kaymakamı Caner Yıldız'dan evi yanan aileye yardım - Son Dakika

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, elektrik kontağından çıkan yangında evleri yanan aileye yardımda bulunuldu.

Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız, Yerkesik Mahallesi Algı mevkisinde evi kullanılamaz hale gelen Mehmet Şahin'i ziyaret etti.

Yangında can kaybının olmamasının tek teselli olduğunu ifade eden Yıldız, kaymakamlık olarak ailenin yaralarını sarmak ve onların yanlarında olmak için geldiklerini söyledi.

Devletin ailenin yanında olduğunu vurgulayan Yıldız, "Valiliğimiz ve Kaymakamlığımızın nakdi yardımını ilk ihtiyaçları için aileye elden sunduk. AFAD ve Kızılayımız da gerekeni yapıyor. Kış girmeden barınma sorunu da çözülmüş olacak." dedi.

Türk Kızılay Menteşe Şubesi ekipleri de evi yanan Mehmet Şahin ve eşine kıyafet ve gıda kolisi yardımında bulundu.

Şahin ise yardımları ve destekleri için Kaymakam Yıldız'a ve yetkililere teşekkür etti.