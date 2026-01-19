Menteşe\'de Eğlenceli Matematik Eğitimleri

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, Uluslararası Gençlik Merkezi tarafından başlatılan matematik eğitimleri yoğun ilgi görüyor. Oyun temelli yöntemlerle işlenen derslerde çocuklar hem eğleniyor hem de analitik düşünme becerilerini geliştiriyor.

Menteşe Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Uluslararası Gençlik Merkezi, çocukların akademik gelişimine katkı sağlamak amacıyla yürüttüğü çalışmalara bir yenisini daha ekledi. Çocukların korkulu rüyası haline gelen matematik, merkezde düzenlenen özel eğitim programıyla eğlenceli bir keşif yolculuğuna dönüşüyor. Eğitimlerde klasik ezber yöntemlerinin yerine; oyun temelli öğrenme, görsel materyaller ve uygulamalı çalışmalar ön plana çıkıyor. Sayı kavramından dört işleme, mantık yürütmeden temel geometriye kadar pek çok konu, çocukların yaş gruplarına göre özel olarak tasarlanan etkinliklerle işleniyor.

Hem bireysel hem de grup çalışmalarıyla sürece dahil olan çocuklar, birlikte üretmenin keyfine varırken aynı zamanda özgüven kazanıyor. Eğitimler sadece akademik başarıyı değil, çocukların dikkat ve odaklanma sürelerini de olumlu yönde etkiliyor. Matematiği günlük yaşamla ilişkilendirerek öğrenen çocuklardaki değişim, veliler tarafından da takdirle karşılanıyor. Okul başarılarına doğrudan katkı sağlayan bu program, bölgedeki ailelerin yoğun ilgisiyle karşılandı.

Menteşe Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü yetkilileri, çocukların çok yönlü gelişimini önemsediklerini belirterek; bilim, sanat, spor ve teknoloji alanındaki nitelikli atölye çalışmalarının yıl boyunca hız kesmeden devam edeceğini kaydetti. - MUĞLA