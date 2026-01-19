Menteşe'de Eğlenceli Matematik Eğitimleri - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Menteşe'de Eğlenceli Matematik Eğitimleri

Menteşe\'de Eğlenceli Matematik Eğitimleri
19.01.2026 11:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Menteşe'deki Uluslararası Gençlik Merkezi, oyun temelli matematik eğitimleriyle çocukların becerilerini geliştiriyor.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, Uluslararası Gençlik Merkezi tarafından başlatılan matematik eğitimleri yoğun ilgi görüyor. Oyun temelli yöntemlerle işlenen derslerde çocuklar hem eğleniyor hem de analitik düşünme becerilerini geliştiriyor.

Menteşe Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Uluslararası Gençlik Merkezi, çocukların akademik gelişimine katkı sağlamak amacıyla yürüttüğü çalışmalara bir yenisini daha ekledi. Çocukların korkulu rüyası haline gelen matematik, merkezde düzenlenen özel eğitim programıyla eğlenceli bir keşif yolculuğuna dönüşüyor. Eğitimlerde klasik ezber yöntemlerinin yerine; oyun temelli öğrenme, görsel materyaller ve uygulamalı çalışmalar ön plana çıkıyor. Sayı kavramından dört işleme, mantık yürütmeden temel geometriye kadar pek çok konu, çocukların yaş gruplarına göre özel olarak tasarlanan etkinliklerle işleniyor.

Hem bireysel hem de grup çalışmalarıyla sürece dahil olan çocuklar, birlikte üretmenin keyfine varırken aynı zamanda özgüven kazanıyor. Eğitimler sadece akademik başarıyı değil, çocukların dikkat ve odaklanma sürelerini de olumlu yönde etkiliyor. Matematiği günlük yaşamla ilişkilendirerek öğrenen çocuklardaki değişim, veliler tarafından da takdirle karşılanıyor. Okul başarılarına doğrudan katkı sağlayan bu program, bölgedeki ailelerin yoğun ilgisiyle karşılandı.

Menteşe Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü yetkilileri, çocukların çok yönlü gelişimini önemsediklerini belirterek; bilim, sanat, spor ve teknoloji alanındaki nitelikli atölye çalışmalarının yıl boyunca hız kesmeden devam edeceğini kaydetti. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Gençlik, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Menteşe'de Eğlenceli Matematik Eğitimleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Burdur’da karantina ihlaline 400 bin TL ceza Burdur'da karantina ihlaline 400 bin TL ceza
Deney yapmak isterken hayatının hatasını yaptı Deney yapmak isterken hayatının hatasını yaptı
Görüntüler ortaya çıktı Menzil lideri İzmir’de toplanan kalabalığa tövbe ettirmiş Görüntüler ortaya çıktı! Menzil lideri İzmir'de toplanan kalabalığa tövbe ettirmiş
Hatay’da feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı Hatay'da feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı
Yağmurluk krizinin ardından Galatasaray’da bir kaos daha Taraftarlar isyanda Yağmurluk krizinin ardından Galatasaray'da bir kaos daha! Taraftarlar isyanda
Hasan Şaş canlı yayında patladı: Kimsin ulan sen Hasan Şaş canlı yayında patladı: Kimsin ulan sen

12:35
Esra Ezmeci’ye hapis cezası
Esra Ezmeci'ye hapis cezası
12:21
Emeklinin beklediği kulis ’’Duyum aldım’’ deyip tarih bile verdi
Emeklinin beklediği kulis! ''Duyum aldım'' deyip tarih bile verdi
12:05
Karın etkili olduğu İstanbul’da metro istasyonunda insan seli oluştu
Karın etkili olduğu İstanbul'da metro istasyonunda insan seli oluştu
11:26
12 milyon garsona, 90 milyon vakfa Eleştirilerin odağındaki Şekib Avdagiç’e milyonluk harcama kalemleri soruldu
12 milyon garsona, 90 milyon vakfa! Eleştirilerin odağındaki Şekib Avdagiç'e milyonluk harcama kalemleri soruldu
10:49
Kripto para piyasasından saatler içinde 100 milyar dolar silindi
Kripto para piyasasından saatler içinde 100 milyar dolar silindi
10:40
Mehmet Akif Ersoy’un eski eşi Pınar Erbaş’ın işine son verildi
Mehmet Akif Ersoy'un eski eşi Pınar Erbaş'ın işine son verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2026 12:48:58. #7.11#
SON DAKİKA: Menteşe'de Eğlenceli Matematik Eğitimleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.