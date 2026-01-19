Menteşe'de Göçmen Kaçakçısı Yakalandı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde göçmen kaçakçılığı nedeniyle hakkında 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs düzenlenen operasyon ile yakalandı.

Muğla Emniyet İstihbarat ile Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Menteşe ilçesinde Marmaris 1. Asliye Ceza Mahkemesi ve Muğla Asliye Ceza İlamat Masasınca 'Türk vatandaşı veya yabancının yurt dışına çıkmasına imkan sağlama' suçundan 6 yıl 8 ay aranması bulunan şahsın yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonrası Menteşe ilçesinde saklandığı adres tespit edilen şahıs yapılan operasyonla yakalandı. Şahıs, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - MUĞLA