Menteşe Kaymakamlığı Masa Tenisi Turnuvası sona erdi - Son Dakika

Muğla'nın Menteşe ilçesinde düzenlenen "Menteşe Kaymakamlığı Masa Tenisi Turnuvası" tamamlandı.

Menteşe Kaymakamlığı tarafından bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışan personelin spora yönlendirilmesi ve mesai aralarında spor yapmaları amacıyla masa tenisi turnuvası düzenlendi.

Turnuvada erkeklerde Mehmet Naman birinci, Ali Boz ikinci, Nihat Yılan üçüncü oldu.

Kadınlarda ise birinciliği Seda Metin, ikinciliği Özden Çilek, üçüncülüğü Ebru Küpeli elde etti.

Menteşe Kaymakamı Mehmet Eriş, dereceye girenleri makamında kabul ederek, madalya ve kupalarını verdi.

Eriş, sporun günlük hayatta çok önemli olduğunu söyledi.

Masa başında çalışanlar için sporun daha da önemli olduğunu vurgulayan Eriş, "Bundan sonra bu tür etkinliklere devam edeceğiz. Dereceye giren girmeyen tüm katılımcıları tebrik ediyorum. Önemli olan yarışmak. Hepsinden önemlisi de spor yapmak." dedi.