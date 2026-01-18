https://www.haberler.com/haberler/menzil-lideri-izmir-e-geldi-olusan-kalabalik-19475229-haberi/ - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yaşam

https://www.haberler.com/haberler/menzil-lideri-izmir-e-geldi-olusan-kalabalik-19475229-haberi/

Haberin Videosunu İzleyin
https://www.haberler.com/haberler/menzil-lideri-izmir-e-geldi-olusan-kalabalik-19475229-haberi/
18.01.2026 10:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
https://www.haberler.com/haberler/menzil-lideri-izmir-e-geldi-olusan-kalabalik-19475229-haberi/
Haber Videosu

Menzil lideri Muhammed Saki Erol'un İzmir'in Karabağlar ilçesine gerçekleştirdiği ziyaret sırasında kaydedilen görüntüler gündem oldu. Ortaya çıkan kalabalık dikkat çekerken, bölgede böylesi büyük bir topluluğun bir araya gelmesi farklı yorumlara neden oldu.

Menzil lideri Muhammed Saki Erol'un İzmir'in Karabağlar ilçesi Arapderesi mevkisine gerçekleştirdiği ziyaret, bölgede alışılmadık bir kalabalığa neden oldu. Ziyaret sırasında oluşan yoğunluk, çevrede yaşayan vatandaşların da dikkatini çekti.

YEŞİLYURT'TA YÜZLERCE KİŞİLİK KARŞILAMA

Muhammed Saki Erol, İzmir Yeşilyurt semtine geldiği sırada yüzlerce kişi tarafından karşılandı. Kalabalığın oluşturduğu görüntüler kısa sürede sosyal medya platformlarında paylaşılarak gündem oldu.

İZMİRLİLER ŞAŞKINLIKLARINI GİZLEYEMEDİ

Olay, özellikle İzmirli kullanıcılar arasında şaşkınlıkla karşılandı. Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda, bölgede böylesine büyük bir topluluğun bir araya gelmesi farklı yorumlara neden oldu.

Karabağlar, Eğitim, İzmir, Dünya, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam https://www.haberler.com/haberler/menzil-lideri-izmir-e-geldi-olusan-kalabalik-19475229-haberi/ - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (25)

  • 1234 1234:
    nerde tarikat orda ticaret burasi turkiye beyler afganistan değil 85 49 Yanıtla
    Selami Karagülle Selami Karagülle:
    Burası %95’i Müslüman olan Türkiye cumhuriyeti Ermenistan değil Beğenmeyen gidebilir 66 69
    Elisa21 Elisa21:
    SELANİK DE DEGI·L 12 16
    Ali Levent Ali Levent :
    Selami Karagülle... şeyhülislam Mustafa Sabri de beğenmedi bu toprakları ve topukladı gitti :)) 22 5
  • Xalo Osman Xalo Osman:
    Önceden çağrılmış kendi sempatizanları, biz bu sahneleri çok gördük siyasette, bu kişileri mahallemize sokmayın 69 40 Yanıtla
    Selami Karagülle Selami Karagülle:
    MAŞAALLAH BAREKALAH ALLAH SAYILARINI ARTIRSIN 35 60
    VillaUmut VillaUmut:
    Tarikatçi Selami sizi gün gelecek fare zehiriyle bereketlendireceğiz:) 0 1
  • Larin_9285 Larin_9285:
    bu tarikatlar örgütler bitmedikçe bu ülke düzelmez 68 33 Yanıtla
    Selami Karagülle Selami Karagülle:
    Asıl bu laik düzen değişmedikçe bu ülke düzelmez 45 55
    VillaUmut VillaUmut:
    Selami dedelerinin ipleri hala sağlammış, kaşınma. 0 1
  • ramazanefe66 ramazanefe66:
    maşeallah su beklerken İzmir’e sultan gelmiş 41 34 Yanıtla
    mustafa sagdic mustafa sagdic:
    ne dultani. iki ay önce dünya malı için birbirlerine silah çekip sopalarla daldılar. 52 6
  • Murat Çil Murat Çil:
    bırakın insanların peşinden gitmeyi o da senin benim gibi bir insan ne size ne başkasına faydası yok olamaz çok tanıdım gitti tövbe almaya sonra gene aynı demek istedim tövbeni allaha edeceksin allahın kullarına değil 45 6 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tan Sağtürk görevden alındı Tan Sağtürk görevden alındı
Karnesinde 3 zayıfı olan lise 1 öğrencisi, yaşamına son verdi Karnesinde 3 zayıfı olan lise 1 öğrencisi, yaşamına son verdi
YPG’nin çekilme açıklaması Suriye’de sevinçle karşılandı YPG'nin çekilme açıklaması Suriye'de sevinçle karşılandı
Kaskını kız arkadaşına veren fenomen feci şekilde can verdi Kaskını kız arkadaşına veren fenomen feci şekilde can verdi
İran’daki protestolarda ölü sayısı 3 bin 90’a yükseldi İran'daki protestolarda ölü sayısı 3 bin 90'a yükseldi
Gazze Barış Kurulu üyeleri belli oldu Türkiye’yi Hakan Fidan temsil edecek Gazze Barış Kurulu üyeleri belli oldu! Türkiye'yi Hakan Fidan temsil edecek
YPG’nin çekilme kararına Şam yönetiminden ilk tepki YPG'nin çekilme kararına Şam yönetiminden ilk tepki

11:02
“Dolandırıldım“ diyen Musk’tan OpenAI ve Microsoft’a 134 milyar dolarlık dava
"Dolandırıldım" diyen Musk'tan OpenAI ve Microsoft'a 134 milyar dolarlık dava
10:38
Öcalan’dan Suriye açıklaması: Bunlar süreci baltalama girişimi
Öcalan'dan Suriye açıklaması: Bunlar süreci baltalama girişimi
10:38
Hazal Kaya, Meryem Uzerli’yi görünce kendini tutamadı: Yaşlan artık be kadın
Hazal Kaya, Meryem Uzerli'yi görünce kendini tutamadı: Yaşlan artık be kadın!
09:51
Binlerce kişinin öldüğü protestolarda çekilen fotoğraf ortalığı karıştırdı
Binlerce kişinin öldüğü protestolarda çekilen fotoğraf ortalığı karıştırdı
09:43
Tuba Büyüküstün’ün ödül töreninde sunucuya verdiği yanıt çok konuşulur
Tuba Büyüküstün'ün ödül töreninde sunucuya verdiği yanıt çok konuşulur
09:05
Yüksek takipçili 15 sosyal medya hesabına erişim engeli
Yüksek takipçili 15 sosyal medya hesabına erişim engeli
08:56
Terör örgütü Tabka’dan çekilirken hapishanedeki esirleri infaz etti
Terör örgütü Tabka'dan çekilirken hapishanedeki esirleri infaz etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2026 11:47:41. #7.11#
SON DAKİKA: https://www.haberler.com/haberler/menzil-lideri-izmir-e-geldi-olusan-kalabalik-19475229-haberi/ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.