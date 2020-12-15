Meral Akşener'den ABD'nin yaptırım kararına tepki: Şımarıklık - Son Dakika

ABD'nin Türkiye'ye yönelik aldığı yaptırım kararına hükümetin yanı sıra muhalefetten de tepki geldi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ABD'yi şımarıklıkla suçlayarak yaptırım kararının müttefiklik ve dostluğa sığmayacağını ifade etti.

Akşener, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin meselelerine karşı gösterilen vurdumduymazlığın, canı sıkıldığında yaptırıma başvuran bir şımarıklıkla taçlandırılması; ne müttefikliğe yakışır, ne de Türkiye ile ABD arasındaki dostluğa katkıda bulunur. Ne var ki gün gelir; iyi ikili ilişkiler her ülkeye lazım olur." ifadelerini kullandı.

CHP'Lİ ÇEVİKÖZ: S-400'LER EN KISA ZAMANDA KULLANILMALI

CHP İstanbul Milletvekili Ünal Çeviköz ise, sosyal medya hesabından paylaştığı açıklamada "S-400'lerin alımı Türkiye'nin egemen kararıdır; o nedenle yaptırım adımını asla kabul etmemekteyiz. Şimdi yapılması gereken 2.5 milyar dolarlık yatırım yapılan bu sistemin en kısa zamanda kullanılır hale getirilmesidir" ifadelerini kullandı.