Meral Akşener Yarın Burdur'da Esnafı Ziyaret Edecek - Son Dakika
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Meral Akşener Yarın Burdur'da Esnafı Ziyaret Edecek

01.06.2022 19:10

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yarın Burdur merkez ile Yeşilova ve Bucak ilçelerinde esnafı ziyaret edecek.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yarın Burdur merkez ile Yeşilova ve Bucak ilçelerinde esnafı ziyaret edecek.

Meral Akşener, esnaf ziyaretlerine yarın Burdur'da devam edecek. Akşener, Burdur'a gitmek üzere bu akşam uçakla Isparta'ya geldi. Isparta Süleyman Demirel Havalimanı'na İYİ Partili gençler tarafından "Gençliğin umudu Meral Akşener" sloganıyla karşılanan Akşener, daha sonra kara yoluyla Burdur'a geçti.

Akşener, bu akşam Burdurlu iş insanları ile yemekte bir araya gelecek. Akşener'e, yemekte İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, Kalkınma Politikaları Başkanı Ümit Özlale, Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz, Antalya Milletvekili Feridun Bahşi ve Isparta Milletvekili Aylin Cesur eşlik edecek.

Akşener, yarın da Burdur merkez ile Yeşilova ve Bucak ilçelerindeki esnafın sorunlarını dinleyecek. Akşener, Burdur Belediyesi ile Kocaaliler Belediyesi'ne de ziyarette bulunacak.

Meral Akşener Yarın Burdur'da Esnafı Ziyaret Edecek
Meral Akşener Yarın Burdur'da Esnafı Ziyaret Edecek
Meral Akşener Yarın Burdur'da Esnafı Ziyaret Edecek
Meral Akşener Yarın Burdur'da Esnafı Ziyaret Edecek

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Kaynak: ANKA

Meral Akşener, İYİ Parti, Yeşilova, Burdur, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Meral Akşener Yarın Burdur'da Esnafı Ziyaret Edecek - Son Dakika


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