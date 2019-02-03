Son Dakika Haberleri: Meram'da Çocuklar, Tatili Doya Doya Yaşadı

Meram'da Çocuklar, Tatili Doya Doya Yaşadı

47 dakika önce

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi tarafından çocukların yarıyıl tatilini en iyi şekilde geçirmeleri için Mehmet Ali Özbuğday Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirdiği eğitim programı sona erdi.

Meram'da Çocuklar, Tatili Doya Doya Yaşadı, System.String[]
Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi tarafından çocukların yarıyıl tatilini en iyi şekilde geçirmeleri için Mehmet Ali Özbuğday Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirdiği eğitim programı sona erdi.

'Tatil Merkezinde Güzel' sloganı ile 6-13 yaş grubunda çocukların katıldığı program bir hafta boyunca devam etti. Çeşitli konu başlıkları altında verilen derslerde çocuklar, zeka gelişimlerine yardımcı olacak eğitim programının yanında hem el becerilerini geliştirdi hem de gönüllerince eğlendi. Programa çocukların ilgisi fazla oldu. Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, programın son gününde çocuklara eşlik etti, onlara çeşitli tavsiyelerde bulundu ve programın yarıyıl tatili ile sınırlı kalmayarak yıl boyunca devam ettirileceğinin müjdesini verdi.

"Çocuklarımıza katkı sağlayan bu program yıl boyunca sürdürülecek"

Eğitime verilen desteğin hiçbir zaman zayi olmayacağını kaydeden Başkan Fatma Toru, "Çocuklarımız bizim geleceğimiz. Eğitime yapılan destek bizim için milli bir davadır. Çocuklarımız geleceğimizdir. Onlar geleceğin doktorları, mühendisleri, belediye başkanları, valileri, bakanları. Bu sebeple onların fiziken, ruhen ve bedenen gelişimleri bizim için çok önemli. En iyi eğitimi almaları için bütün kurumlarımızla işbirliği içinde çocuklarımızın yanındayız. Belediyemizin eğitime desteği sadece bunlarla sınırlı değil. Yıl boyunca okullara ve okulların kütüphanelerine desteğimiz devam etti, etmeye de devam edecek. Çocuklarımızın yetişmelerine yarar sağladığını düşündüğümüz bu programımız da yarıyıl tatili ile sınırlı kalmayacak. Yıl boyunca devam edecek" ifadelerini kullandı.

Başkan Toru, ziyaretinin ardından çocuklara çeşitli hediyeler ile katılım belgesi verdi ve onlarla günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi. - KONYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 03:27 Kaynak: İHA

Merkez, Konya, Meram, Güncel
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